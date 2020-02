Zwei unterschiedliche Klubs - eine gemeinsame Ausgangsposition!

Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg gehen am frühen Abend jeweils mit einem 2:1-Hinspielsieg in ihre Rückspiele des Sechzehntelfinals der UEFA Europa League - Leverkusen beim FC Porto (Europa League, Sechzehntelfinale: FC Porto - Bayer Leverkusen ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) , Wolfsburg bei Malmö FF (Europa League, Sechzehntelfinale: Malmö FF - VfL Wolfsburg ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

Trotz der Erfolge vor einer Woche wird der Einzug ins Achtelfinale für die beiden Bundesligisten kein Selbstläufer.

Völler erwartet offenen Schlagabtausch

"Es sind alle Antennen ausgefahren. Es wird einen offenen Schlagabtausch geben, Porto wird nach vorne spielen", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Rudi Völler, der bekräftigte, dass Bayer "in diesem Wettbewerb ganz weit kommen" wolle.

Um zumindest in die nächste Runde einzuziehen, reicht Leverkusen beim portugiesischen Spitzenklub bereits ein Remis selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied würde bei zwei oder mehr eigenen Treffern den dritten Achtelfinaleinzug in der Europa League bedeuten.

Eine noch bessere Ausgangslage machte Portos Luiz Dias mit seinem Anschlusstor in der 73. Spielminute zunichte. Gerade deshalb ist Leverkusen gewarnt.

"Es ist ein gefährliches Ergebnis", sagte Völler, auch Kai Havertz mahnte: "Das Gegentor war bitter zu Hause. Wir können aber auch auswärts gefährlich werden und dort Tore schießen."

Die nach acht Siegen in ihren letzten neun Pflichtspielen vor Selbstbewusstsein strotzende Werkself muss allerdings langfristig auf eine der wichtigsten Offensivoptionen verzichten. Topscorer Kevin Volland zog sich bei einem üblen Tritt von Marcano im Hinspiel einen Riss der Syndesmose zu und fällt nach erfolgreicher Operation bis Saisonende aus.

Bayer ohne Volland und Aranguiz

Ebenfalls nicht zurückgreifen kann Bayer auf Mittelfeldspieler Charles Aranguiz. Der Chilene, der die Reise nach Portugal nicht antrat, hatte aufgrund eines grippalen Infekts schon beim 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg am vergangenen Sonntag gefehlt.

Der Vfl Wolfsburg reist mit großem Respekt vor der Stimmung im engen Eleda Stadion nach Malmö. Das Stadion hat zwar nur Platz für 20.500 Zuschauer, diese machen aber regelmäßig Lärm wie 40.000 oder 50.000 Fans.

Rösler warnt vor Malmö-Fans

"Da kocht der Kessel", sagte Uwe Rösler, der vor seinem Engagement bei Fortuna Düsseldorf Trainer von Malmö FF war, und warnte die Wölfe vor einem heißen Fight in Schweden.

Doch nach drei Siegen in Serie und dem 4:0 zuletzt gegen Mainz 05 geht der Werksklub mit breiter Brust in das entscheidende Rückspiel. "Wir sind immer in der Lage, ein Tor zu erzielen – und mit diesem Selbstvertrauen fahren wir nach Schweden", sagte Trainer Oliver Glasner.

VfL ohne drei Stammspieler

Allerdings muss Glasner personell umstellen: Rechtsverteidiger Kevin Mbabu kassierte im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte und ist gesperrt, zudem fallen in den angeschlagenen Josuha Guilavogui (Knie) und Jerome Roussillon (Oberschenkel) zwei weitere Stammspieler aus.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Porto: Marchesin - Corona, Mbemba, Marcano, Telles - Pereira (Oliveira), Uribe - Diaz, Otavio - Marega, Soares - Trainer: Conceicao

Leverkusen: Hradecky - Tah, Sven Bender, Tapsoba - Lars Bender, Baumgartlinger (Palacios), Demirbay, Sinkgraven - Havertz, Diaby - Alario. - Trainer: Bosz

Malmö: Dahlin - Larsson, Ahmedhodzic, Bengtsson, Safari - Bachirou - Christiansen, Traustason - Nalic - Kiese Thelin, Antonsson. - Trainer:Tomasson

Wolfsburg: Casteels - Tisserand, Knoche, Brooks, Otavio - Arnold, Schlager - Steffen, Brekalo - Ginczek, Weghorst. - Trainer: Glasner

