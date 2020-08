Im ersten Halbfinale der UEFA Europa League treffen am Sonntag zwei europäische Schwergewichte aufeinander. Rekordsieger FC Sevilla misst sich mit dem Titelträger von 2017 Manchester United. (Europa League: FC Sevilla - Manchester United heute ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das Spiel steigt vor leeren Rängen im RheinEnergie Station in Köln. Schiedsrichter der Partie ist der Deutsche Felix Brych.

Beide Halbfinalisten schafften den Sprung in die Runde der letzten Vier mit 1:0-Siegen. Sevilla schaltete das englische Überraschungsteam Wolverhampton Wanderers aus. ManUnited musste gegen den FC Kopenhagen sogar in die Verlängerung.

Die Statistik spricht in in diesem Duell für die Spanier. Der fünfmalige Champion in Europa League bzw. UEFA Pokal ist gegen englische Mannschaft in dem Wettbewerb noch ungeschlagen. Auch gegen die Red Devils gab es je einen Sieg und ein Unentschieden.

Bruno Fernandes bei Manchester United in Topform

Für Sevilla wird es vor allem darauf ankommen, Bruno Fernandes zu stoppen. Der Winter-Neuzugang der Briten war nach kurzer Eingewöhnungszeit in den vergangenen Monaten überragender Akteur seines Teams, erzielte auch gegen Kopenhagen den entscheidenden Treffer.

Er ist das Gesicht der Trendwende bei ManUnited. Sieben Treffer hat der Portugiese in dieser Europa-League-Saison bereits erzielt.

Der Sieger des Duells zwischen Sevilla und Manchester bekommt es im Finale am kommenden Freitag mit Inter Mailand oder Shakhtjar Donezk (Europa League: Inter Mailand - Shakhtjar Donezk am Montag ab 21 Uhr im LIVETICKER) zu tun, die das zweite Halbfinale bestreiten.

So können Sie das Halbfinale der Europa League zwischen FC Sevilla und Manchester United LIVE verfolgen:

TV: Nitro

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1