Ole-Gunnar Solskjaer wusste nach dem Viertelfinale in der Europa League, warum sich sein Team gegen den Außenseiter FC Kopenhagen so schwer getan hatte.

"Wir haben es verdient, aber ihr Torwart war unglaublich", sagte der Trainer von Manchester United nach dem knappen 1:0-Sieg nach Verlängerung bei BT Sport.

Tatsächlich hatte Karl-Johan Johnsson vielleicht das beste Spiel seiner Karriere gezeigt. 13 Paraden verzeichnete der 30-Jährige in der Partie, so viele Bälle hatte in der Europa League seit 2009 kein Torwart mehr in einer Partie abgewehrt.

Mit teilweise sensationellen Reaktionen brachte er die Spieler von United zur Verzweiflung.

Karl-Johan Johnsson hält einen Schuss von Marcus Rashford © Getty Images

Johnsson als Ersatz für de Gea?

In den sozialen Medien überschütteten den Schweden einige Fußball-Legenden mit Lob. "Johnsson hätte heute auch die Welt retten können... was für ein Spiel", twitterte der 71-malige Nationalspieler Norwegens Jan Aage Fjörtoft.

"Johnsson war unglaublich, was für eine Leistung", gab ihm die englische Stürmer-Legende Gary Lineker recht.

Ein Fan brachte Johnsson, der sieben Mal das Nationaltrikot der Schweden trug, sogar mit dem gestrigen Gegner in Verbindung: "Wahrscheinlich holt Manchester United ihn nun als Ersatz für David de Gea." Der spanische Keeper ist in Manchester längst nicht unumstritten.