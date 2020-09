Die winzige Kabine in Torshavn platzte bei der Kabinenparty aus allen Nähten: Der Fußball-Winzling KI Klaksvik hat in einer magischen Europacup-Nacht Geschichte geschrieben.

Mit dem sensationellen 6:1 (1:0) gegen den früheren Europapokalsieger der Pokalsieger Dinamo Tiflis zog der Klaksvikar Itrottarfelag (Klaksviker Sportverein) als erster Klub von den Färöern in die Playoffs der Europa League ein.

Sicherheitsleute feiern Dreifachtorschützen

Held des Abends war Pall Klettskard, der nach seinem Dreierpack bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations bedacht wurde - von den Sicherheitsleuten. Zuschauer waren im Nationalstadion Torsvöllur nicht zugelassen.

Der 18-malige färingische Meister postete bei Facebook ein Video von der folgenden wilden Feier in der kärglichen Umkleide. Gegner im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase ist am 1. Oktober der Dundalk FC aus Irland.

Faröer-Wunder: "Das ist zu viel"

Die Twitterer von "Färösk Fodbold" verfolgten das Geschehen mit wachsender Begeisterung. "Wir haben keine Ahnung, was hier abgeht", hieß es beim Stand von 3:0. Nach dem Treffer zum 6:1-Endstand schrieben sie: "Das ist zu viel. Verrückt." Der Beitrag zum Schlusspfiff lautete: "Wir sind sprachlos. Unglaublich. Geschichte. Was für eine Vorstellung."

Die Schafsinseln belegten in der Fünfjahreswertung der UEFA zum Abschluss der Saison 2019/20 den 53. von 55 Plätzen. Nur die Fußball-Zwerge Andorra und San Marino waren noch schlechter notiert.