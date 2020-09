Der Weg in die Hauptrunde der UEFA Europa League ist ein steiniger.

Wer das Ticket nicht direkt am Saisonende löst, muss häufig mehrere Qualifaktionsrunden überstehen - gegen teils weitgehend unbekannte Gegner.

Auch auf den VfL Wolfsburg wartet nun das Duell mit einem Underdog, in der 2. Runde trifft der Bundesligist auf den albanischen Klub FK Kukesi. Wolfsburg hatte den direkten Sprung nach Europa als Tabellensiebter der Saison 2019/20 knapp verpasst.

Das Spiel steigt am 17. September in Albanien, SPORT1 überträgt das K.O.-Duell live (Europa League: FK Kukesi - VfL Wolfsburg live ab 20.00 Uhr im TV und STREAM).

Ein Rückspiel wird es nicht geben - wer verliert ,muss die Hoffnung auf eine Teilnahme am europäischen Geschäft für mindestens ein Jahr begraben.

Zwei Underdogs stehen dem VfL im Weg

Auf der Pressekonferenz vor dem Kukesi-Spiel sagte VfL-Coach Glasner: "Wir fliegen mit dem Selbstvertrauen nach Tirana, dass wir eine Runde weiterkommen können. Und wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann werden wir das auch schaffen." Und warnte vor einer "technisch sehr gut ausgebildete Mannschaft, wie man es kennt von Teams vom Balkan."

Haushoher Favorit ist natürlich der VfL. Nur mal zum Vergleich: Der Gesamtmarktwert des Wolfsburg-Kaders beträgt laut Transfermarkt.de gut 192 Millionen Euro. Der des FK Kukesi beträgt 4,6 Millionen Euro.

In Albanien werden aber William, Marin Pongracic, Kevin Mbabu, Omar Marmoush verletzungsbedingt fehlen. John Anthony Brooks sitzt seine Gelbsperre aus der Vorsaison.

Sollte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner durchsetzen, steht übrigens auch schon der Gegner für die dritte Quali-Runde fest: Es handelt sich um den ukrainischen Erstligisten Desna Chernihiv, dessen Team rund 11,4 Millionen Euro wert ist. Trotzdem dürfte der Verein nur absoluten Experten ein Begriff sein, denn er läuft erst seit 2019 in der ukrainischen Premier Liga auf.

TSG und Bayer für Europa League bereits qualifiziert

Termin wäre im Falle der Fälle hier der 24. September, auch dieses wird SPORT1 live begleiten (Europa League: Desna Chernihiv - VfL Wolfsburg live ab 20.15 Uhr im TV und STREAM). Setzt sich der VfL gegen beide Außenseiter durch, ist ihm der Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League allerdings immer noch nicht sicher.

Die letzte und entscheidende Runde, die ebenfalls ohne Rückspiel stattfinden wird, soll am 1. Oktober ausgelost werden. Erst nach einem weiteren Erfolg in dieser so genannten Playoff-Runde spielt der VfL sicher europäisch.

Bisher vertreten sind in der UEFA Europa League aus deutscher Sicht die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der FC Bayern nehmen an der UEFA Champions League teil.