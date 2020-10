Trotz eines dicken Patzers seines deutschen Torhüters Bernd Leno hat der FC Arsenal einen Auftaktsieg in der Europa League gefeiert.

Die Londoner setzten sich nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:0) bei Rapid Wien durch. Die Österreicher profitierten beim Führungstreffer (51.) von einem Fehlpass Lenos, der am eigenen Fünfmeterraum Ercan Kara den Ball in den Fuß spielte, Taxiarchis Fountas versenkte den Abpraller in die Maschen.

David Luiz (70.) per Kopf nach einer Freistoßflanke und der eingewechselte Pierre-Emerick Aubameyang (74.) am Ende eines gelungenen Spielzugs über Mohamed Elneny und den ebenfalls eingewechselten Héctor Bellerín drehten die Partie jedoch zugunsten der Gunners.

Der zuletzt von Trainer Mikel Arteta aussortierte Mesut Özil drückte derweil zu Hause erfolgreich die Daumen und kommentierte das Geschehen via Social Media.

Weigl und Waldschmidt siegen mit Benfica

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Julian Weigl und Luca Waldschmidt feierten mit Benfica Lissabon ebenfalls einen gelungenen Start in die Europapokal-Saison.

Bei Lech Posen gewann der portugiesische Spitzenklub mit 4:2 (2:1), überragender Mann war der Uruguayer Darwin Núnez, der einen Dreierpack schnürte. Waldschmidt holte in der Anfangsphase den Handelfmeter zur frühen Führung heraus und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt - zeitgleich mit Weigls Einwechslung.

Während Bayer Leverkusen ein spektakuläres 6:2 gegen OGC Nizza feierte, setzte sich im zweiten Spiel der Gruppe G der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva mit 3:1 (1:0) gegen Slavia Prag durch.

Götze trifft und verliert - Alkmaar trotzt Corona

Mario Götze traf zwar auch in seinem zweiten Pflichtspiel für die PSV Eindhoven, dennoch verloren die Niederländer nach dem Führungstreffer des Weltmeisters von 2014 noch mit 1:2 (1:0) gegen den FC Granada.

Comeback-Qualitäten bewies auch die AS Rom, die bei den Young Boys Bern einen Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg drehten. Für ein kleines Ausrufezeichen sorgte AZ Alkmaar: Die durch den Ausfall von 13 mit dem Coronavirus infizierten Spielern gebeutelten Niederländer siegten bei SSC Neapel mit 1:0 (0:0).