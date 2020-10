Die Jagd auf den zweitwichtigsten Pokal im europäischen Vereinsfußball wird eröffnet. Am Donnerstag startet die UEFA Europa League in die Saison 2020/21. (Spielplan und Ergebnisse der Europa League 2020/21)

Gesucht wird dabei der Nachfolger des FC Sevilla. Die Spanier konnten den Wettbewerb 2020 zum sechsten Mal für sich entscheiden und sind damit Rekordchampion.

Die Andalusier treten diese Saison in der Champions League an. Sollten sie die Gruppenphase - die Gegner sind Chelsea, Rennes und Krasnodar - als Dritter abschließen, hätten sie die Chance, den Titel in er Europa League erneut zu verteidigen. Das dürfte jedoch nicht das Ziel Sevillas sein.

Europa League: Götze legt mit Eindhoven gegen Granada los

Doch auch ohne den Rekordsieger liest sich das Teilnehmerfeld sehr gut. Neben den beiden deutschen Vertretern Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim sind einige internationale Top-Klubs am Start. (Tabellen der Europa League)

Zu den Favoriten zählen AS Rom, SSC Neapel, AC Mailand, FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Benfica Lissabon. Auch PSV Eindhoven rechnet sich mit Neuzugang Mario Götze einiges aus.

Die Niederländer starten am 1. Spieltag gegen den FC Granada in die Gruppenphase. Außerdem sind noch Omonia Nicosia und PAOK Saloniki in Gruppe E. (Europa League: PSV Eindhoven - FC Granada heute ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Leverkusen misst sich mit Dante und Vieira

Leverkusen bekommt es in der ersten Turnierphase in Gruppe C mit Hapoel Be'er Scheva, OGC Nizza und Slavia Prag zu tun. Den Auftakt bestreitet die Werkself gegen den französischen Klub. (UEFA Europa League: Bayer Leverkusen - OGC Nizza heute ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Bundesligaspieler. Der Brasilianer Dante war in Deutschland jahrelang für Gladbach und den FC Bayern aktiv.

Interessant ist zudem die Trainerpersonalie bei OGC. Frankreichs Fußball-Ikone Patrick Vieira leitet seit 2018 die Geschicke des Teams von der Côte d'Azur.

Bevor für 21 Uhr zwölf weitere Partien angesetzt sind, steigen um 18.55 Uhr noch ein paar reizvolle Matches. Die Roma reist zum Auftakt der Gruppe A in die Schweiz zu den Young Boys Bern. (Alle Spiele der UEFA Europa League 2020/21 im LIVETICKER)

Arsenal hofft ohne Mesut Özil, der im Europa-League-Kader der Gunners fehlt, auf einen guten Start bei Rapid Wien. Außerdem empfängt Napoli den AZ Alkmaar.

So können Sie Bayer Leverkusen - OGC Nizza in der Europa League LIVE verfolgen:

TV: keine Übertragung im Free-TV

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1