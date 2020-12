In der Europa League werden am Montag die Partien der ersten K.o.-Runde ausgelost (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Die beiden Bundesliga-Klubs Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim sind jeweils als Gruppenerste in die Zwischenrunde eingezogen und befinden sich bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon im Topf der gesetzten Teams.

Europa League: Wen ziehen Leverkusen und Hoffenheim in der Zwischenrunde?

Neben den zwölf Gruppensiegern der Europa-League-Vorrunde befinden sich auch noch die vier besten Gruppendritten aus der Gruppenphase der Champions League im ersten Topf. Die übrigen vier "Absteiger" aus der Champions League befinden sich mit den zwölf Gruppenzweiten der EL-Vorrunde in Topf zwei. Bei der Auslosung wird einem gesetzten Team aus Topf eins jeweils ein ungesetztes aus Topf zwei zugelost. (Die Tabellen der Europa League)

Anzeige

Die Teams aus Topf eins genießen im Rückspiel am 25. Februar Heimrecht. Die Hinspiele des Sechzehntelfinales finden am 18. Februar statt. (Spielplan und Ergebnisse der Europa League)

Bei der Auslosung gibt es die Einschränkung, dass nicht zwei Teams aus der gleichen Vorrundengruppe in der ersten K.o.-Runde aufeinandertreffen können. Zudem sind Duelle von zwei Mannschaften aus dem gleichen Nationalverband ausgeschlossen. Aufgrund politischer Spannungen sind auch Partien zwischen Teams aus Russland und der Ukraine ausgeschlossen.

Die Teilnehmer der Europa-League-Zwischenrunde im Überblick:

Topf eins (gesetzte Teams):

AC Mailand

FC Arsenal

Ajax Amsterdam

Dinamo Zagreb

TSG Hoffenheim

Leicester City

Bayer Leverkusen

Manchester United

SSC Neapel

PSV Eindhoven

Glasgow Rangers

AS Rom

Schachtar Donezk

Tottenham Hotspur

FC Villarreal

Topf zwei (ungesetzte Teams):

Royal Antwerpen

Benfica Lissabon

Sporting Braga

Roter Stern Belgrad

Dynamo Kiew

FC Granada

FK Krasnodar

OSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde FK

Olympiakos Piräus

Real Sociedad San Sebastián

FC Salzburg

Slavia Prag

Wolfsberger AC

Young Boys Bern

So können Sie die Auslosung LIVE verfolgen:

TV: Sky Sport News, Eurosport

Stream: Sky Sport News, DAZN, UEFA.com

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App