Der deutsche Nationaltorwart Bernd Leno hat mit dem FC Arsenal in der Fußball-Europa-League mit Glück das Achtelfinale erreicht. Die Londoner gewannen ihr nach Piräus verlegtes Zwischenrunden-Heimspiel gegen Benfica Lissabon durch ein spätes Tor von Doppelpacker Pierre-Emerick Aubameyang (21. und 87.) mit 3:2 (1:1) und verhinderten damit nach dem 1:1 im Hinspiel ein frühes Aus.

Wie für das deutsche Benfica-Duo Julian Weigl und Luca Waldschmidt war auch für Diego Demme schon vor der Runde der besten 16 Endstation. Ohne den verletzten Ex-Leipziger siegte der SSC Neapel zwar gegen den FC Granada 2:1 (1:1), doch konnten die Italiener damit die 0:2-Hinspielniederlage nicht mehr wettmachen.

Unterdessen zog Schottlands Rekordmeister Glasgow Rangers durch ein 5:2 (1:1) gegen Royal Antwerpen nach seinem 4:3-Hinspielerfolg souverän ins Achtelfinale ein. Österreichs ambitionierter Champion RB Salzburg hingegen konnte beim 1:2 (1:1) beim FC Villarreal das 0:2 aus dem ersten Duell nicht mehr drehen.

Wie schon Tottenham Hotspur am vergangenen Mittwoch sicherten sich auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam mit einem 2:1 (1:0) gegen OSC Lille (Hinspiel 2:1) und Schachtjor Donezk mit einem 1:0 (0:0) gegen Maccabi Tel Aviv nach dem 2:0 im Hinspiel Plätze in der nächsten Runde. Die Auslosung des Achtelfinals findet am Freitag statt.