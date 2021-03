Manchester United hat im Duell der Fußball-Schwergewichte in den Schlusssekunden einen Sieg verspielt - und damit eine gute Ausgangslage im Kampf ums Viertelfinale der Europa League leichtfertig aus der Hand gegeben. Der englische Rekordmeister kam im Achtelfinalhinspiel gegen den AC Mailand trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (0:0) und muss sich im zweiten Vergleich am kommenden Donnerstag in Italien steigern, um ein Aus zu verhindern.

Amad Diallo (50.) erzielte den Führungstreffer für den Finalisten der Vorsaison. Doch dem ehemaligen Wolfsburger Simon Kjaer (90.+2) gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich, United-Ersatzkeeper Dean Henderson sah dabei schlecht aus.

Milan hatte bereits nach elf Minuten zum ersten Mal gejubelt. Das vermeintliche 1:0 durch Franck Kessie zählte nach Studie der Videobilder aber nicht, der Ivorer hatte den Ball vor seinem Schuss mit der Hand berührt. Auf der Gegenseite traf Harry Maguire (38.) völlig freistehend aus weniger als einem Meter nur den Pfosten.

Auf Kurs liegt zudem Ajax Amsterdam. Die Niederländer gewannen auch dank eines Treffers des früheren Bremers Davy Klaassen (62.) 3:0 (0:0) gegen den Leverkusen-Bezwinger Young Boys Bern und gehen als klare Favoriten ins Rückspiel. Der FC Villarreal hat nach einem 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew sehr gute Chancen aufs Weiterkommen, die Glasgow Rangers haben sich mit einem 1:1 (1:1) bei Slavia Prag dank des Auswärtstreffers einen kleinen Vorteil erspielt.

Bei Milan fehlten unter anderem Superstar Zlatan Ibrahimovic und der frühere Bundesligaprofi Ante Rebic, und auch ManUnited musste auf Stützen wie Edinson Cavani, Marcus Rashford und Paul Pogba verzichten. Die Gäste aus Italien konnten die Ausfälle zunächst besser kompensieren und kamen früh zu einigen Chancen. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang aber hatte Maguire - den Pfosten zu treffen, war deutlich schwerer, als den Ball im leeren Tor unterzubringen.

Der 18-jährige Diallo machte den Fehlschuss des englischen Nationalspielers wieder wett, er traf per Kopf zur Führung. Anschließend bestimmte der Tabellenzweite der Premier League die Partie, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Dies bestrafte Kjaer.