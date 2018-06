Sollte es Zweifel daran gegeben haben, dass die Belgier heiß auf die WM in Russland sind - Kevin De Bruyne dürfte sie im Training am Donnerstag beseitigt haben.

Im Übungsspiel erhielt Nationalmannschaftskollege Adnan Januzaj auf Höhe des Strafraums an der Seitenlinie den Ball.

De Bruyne stürmte aus der Spielfeldmitte heran, um gegen den ehemaligen BVB-Profi zu verteidigen, setzte zur Grätsche an - und senste Januzaj dermaßen um, dass es diesen durch die Luft wirbelte, ehe er unsanft auf dem Rasen landete.

Grund zur Besorgnis für Trainer Roberto Martinez? Von wegen!

Martinez lobt De Bruyne für Grätsche

"Es zeigt auf ganz natürliche Weise, dass es um etwas geht", lobte Belgiens Nationaltrainer seinen Mittelfeldregisseur sogar: "Wir sind in einer Phase unserer Vorbereitung, in der es auch wichtig ist, ein kleines Trainingsspiel zu gewinnen. Das gibt der Mannschaft ein Siegergefühl."

De Bruyne machte sich nach seiner Grätsche gar nicht erst die Mühe, nach seinem Kollegen zu schauen, auch der Rest der Mannschaft spielte unbeeindruckt weiter - und selbst "Opfer" Januzaj nahm die Aktion äußerlich gelassen hin.

"Das war nichts, das hat mit der Intensität des Trainings zu tun", erklärte der Offensivspieler von Real Sociedad: "Es herrscht Konkurrenzkampf, dafür trainieren wir. Ich denke, dass er versucht hat, den Ball zu spielen. Es war intensiv, aber das stört mich nicht. Das ist unser Job."

Belgien startet gegen Panama in WM

Trainer Martinez stellte klar, es solle natürlich niemand verletzt werden, "aber jetzt sieht man im Training eine Intensität wie sie im Spiel herrscht. Das ist das Tempo, das wir brauchen, um uns auf die Spiele vorzubereiten."

Die Belgier starten am Montag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den krassen Außenseiter Panama in die WM in Russland - und gelten einmal mehr als Geheimfavorit auf den Titel.

Seit dem EM-Aus 2016 gegen Wales verloren die Roten Teufel nur das direkt anschließende Testspiel gegen Spanien und sind inzwischen seit September 2016 ungeschlagen: In dieser Zeit feierte das Team um die hochtalentierten De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi und Co. 14 Siege in 19 Spielen.