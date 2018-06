Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kann beginnen.

Zahlreiche Teams haben bereits in Russland ihr Quartier bezogen, am Dienstag ist nun auch Titelverteidiger Deutschland in Richtung Moskau aufgebrochen.

Insgesamt 64 Spiele mit dem Highlight des WM-Finals im Luschhniki-Stadion von Moskau am 15. Juli warten auf die Fußball-Fans aus aller Welt.

Kann das DFB-Team seinen Titel verteidigen? Erst einmal geht es für die Löw-Truppe darum, die Vorrunde mit den Partien gegen Mexiko, Schweden und Südkorea zu überstehen.

Wann sind die Partien der deutschen Gruppe F? Wie geht es dann in der K.o.-Runde weiter?

+++ DOWNLOAD: Der WM-SPIELPLAN ALS PDF ZUM HERUNTERLADEN +++

SPORT1 bietet als Service den kompletten WM-Spielplan als kostenloses PDF zum Herunterlanden und Ausdrucken. So verpassen Sie mit Sicherheit kein Spiel Ihres Lieblingsteams.

Hier gibt es den WM-Spielplan als PDF zum Download