Weltmeister Mesut Özil sieht die deutsche Nationalmannschaft in der zweiten WM-Begegnung mit Schweden am Samstag in Sotschi vor einem echten Endspiel.

"Das wird bereits unser erstes Finale", schrieb Özil auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken. (SERVICE: WM-Spielplan)

Bei der Auftaktniederlage in Moskau gegen Mexiko (0:1) habe die Mannschaft "sicher zu viele Fehler gemacht", kritisierte der 29-Jährige: "Wir müssen uns jetzt verbessern."

Özil hatte im Luschniki-Stadion sein 91. Länderspiel bestritten, das 26. bei einem großen Turnier seit 2010 hintereinander. Zuvor hatte er mit Kollege Ilkay Gündogan im Mittelpunkt der Erdogan-Affäre gestanden.