Wird Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018 seiner Rolle als Titelverteidiger gerecht? Worauf kommt es im ersten Vorrundenspiel gegen Mexiko an? Welchen Einfluss wird die Diskussion um Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben?

Moderator Thomas Helmer wird darüber am Sonntag, 17. Juni, LIVE ab 11 Uhr im CHECK24 WM Doppelpass (LIVE im TV auf SPORT1) mit dem ehemaligen Bayern-Kapitän Stefan Effenberg und Bodo Illgner, Ex-Keeper von Real Madrid und Weltmeister von 1990, diskutieren.

Die SPORT1-Experten Reinhold Beckmann und Bernd Heynemann sowie Harald Stenger, früherer Pressechef der Nationalmannschaft, Oliver Pocher und Florian König (RTL) komplettieren die Runde.

SPORT1-Nationalmannschaftsreporter Jochen Stutzky liefert per Live-Schalte aus Moskau aktuelle Infos vor dem WM-Auftaktspiel. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.