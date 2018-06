Das Fieber steigt! Vom 14. Juni bis 15. Juli findet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Weltmeister Deutschland ist heiß auf die Titelverteidigung.

Doch wie weit kommt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bei der Endrunde in Russland? Machen Sie mit beim WM-Tippspiel von SPORT1 und gewinnen Sie tolle Preise.

Machen Sie mit und gründen Sie Tippgruppen mit ihren Freunden. Stellen Sie ihr Fußball-Fachwissen unter Beweis und treten Sie beim WM-Tippspiel gegen die SPORT1-Experten an.

Florian Plettenberg, Jochen Stutzky und Onur Özdamar begleiten die WM in Russland und bilden das Team vor Ort. Das Trio tritt gegen das Moderatoren-Team Thomas Helmer, Nele Schenker und Oliver Schwesinger an.

Haben Sie das Zeug zum Tippkönig? Dann melden Sie sich schon jetzt unter wmtippspiel.sport1.de.

Auf die besten Tipper warten tolle Preise. So erhält der Sieger 1.000 Euro in bar. Für Platz zwei gibt es 500 Euro in bar. Der Drittplatzierte darf sich auf vier Tickets für den CHECK24 Doppelpass freuen (An- und Abreise, sowie Übernachtung sind nicht im Preis inbegriffen).

Die genauen Spielregeln und alle weiteren Infos finden Sie auf wmtippspiel.sport1.de. Viel Erfolg!