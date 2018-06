Nach dem Ausschluss des saudi-arabischen Schiedsrichters Fahad al-Mirdasi sind bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nur noch 35 statt der ursprünglich nominierten 36 Unparteiischen am Start. Dazu kommen 63 Assistenten und 13 Video-Assistenten. Der 32 Jahre alte al-Mirdasi hatte in seiner Heimat Bestechungsgeld von einem Klubchef gefordert und wurde daraufhin lebenslang gesperrt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickt Felix Brych sowie dessen Assistenten Stefan Lupp und Mark Borsch nach Russland. Dazu kommen Bastian Dankert und Felix Zwayer als Video-Assistenten. Auch die WM-Schiedsrichter und deren Assistenten können als Video-Assistenten eingesetzt werden.

Die Schiedsrichter im Überblick:

Europa (10): Felix Brych (München), Cüneyt Cakir (Türkei), Sergej Karasew (Russland), Björn Kuipers (Niederlande), Szymon Marciniak (Polen), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien), Milorad Mazic (Serbien), Gianluca Rocchi (Italien), Damir Skomina (Slowenien), Clement Turpin (Frankreich)

Asien (5): Alireza Faghani (Iran), Rawschan Iramatow (Usbekistan), Mohammed Abdulla Mohammed (Vereinigte Arabische Emirate), Ryuji Sato (Japan), Nawaf Abdullah Shukralla (Bahrain)

Afrika (6): Mehdi Abid Charef (Algerien), Malang Diedhiou (Senegal), Bakary Papa Gassama (Gambia), Ghead Grisha (Ägypten), Janny Sikazwe (Sambia), Bamlak Tessema Weyesa (Äthiopien)

Nord- und Mittelamerika (6): Joel Aguilar (El Salvador), Mark Geiger (USA), Jair Marrufo (USA), Ricardo Montero (Costa Rica), John Pitti (Panama), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Mexiko)

Südamerika (6): Julio Bascunan (Chile), Enrique Caceres (Paraguay), Andres Cunha (Uruguay), Nestor Pitana (Argentinien), Sandro Ricci (Brasilien), Wilmar Roldan (Kolumbien)

Ozeanien (2): Matthew Conger (Neuseeland), Norbert Hauata (Tahiti)

Die Video-Assistenten im Überblick:

Europa (9): Bastian Dankert (Rostock), Felix Zwayer (Berlin), Artur Sias Soares, Tiago Bruno Lopes Martins (beide Portugal), Pawel Gil (Polen), Massimiliano Irrati, Daniele Orsato, Paolo Valeri (alle Italien), Danny Makkelie (Niederlande)

Asien (1): Abdulrahman Al Jassim (Katar)

Südamerika (3): Wilton Sampaio (Brasilien), Gery Vargas (Bolivien), Mauro Vigliano (Argentinien)