Kroatien setzt im Achtelfinale der WM gegen Dänemark (20 Uhr im LIVETICKER) auf Ante Rebic von Eintracht Frankfurt.

Bei den Dänen stehen mit dem Neu-Dortmunder Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig zwei Bundesliga-Stars in der Startelf.

Star-Duell Modric vs. Eriksen im Fokus

Im Fokus steht das Duell der beiden Starspieler Luka Modric gegen Christian Eriksen.

In der Vorrunde waren beide herausragend. Es bleibt abzuwarten, ob sie auch in einem K.o.-Spiel derart auftrumpfen. Hier ist Modric im Vorteil - als viermaliger Champions-League-Sieger mit Real Madrid kennt er sich in Drucksituationen bestens aus.

Die Aufstellungen zu Kroatien - Dänemark:

KROATIEN: 23 Subasic - 2 Vrsaljko, 3 Strinic, 21 Vida, 6 Lovren - 7 Rakitic, 11 Brozovic - 18 Rebic, 10 Modric, 5 Perisic - 17 Mandzukic

DÄNEMARK: 1 Schmeichel - 14 Dalsgaard, 4 Kjaer, 6 A. Christensen, 5 Knudsen - 8 Delaney, 13 Jörgensen - 11 Braithwaite, 10 Eriksen, 20 Poulsen - 21 Cornelius

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

So können Sie die Partie live verfolgen:

Liveticker: SPORT1.de

TV: ZDF

Livestream: ZDF Mediathek