Bayern Münchens Mittelfeldstar James (26) steht für das Auftaktspiel Kolumbiens gegen Japan am Dienstag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Japan offenbar auf der Kippe.

Der WM-Torschützenkönig von 2014 konnte wegen muskulärer Beschwerden in der linken Wade auch am Freitag nicht trainieren. Schon am Donnerstag hatte er bei der Einheit mit der Mannschaft in Kasan gefehlt und nur individuell im Kraftraum gearbeitet.

James hatte mit seinen sechs Treffern vor vier Jahren maßgeblichen Anteil am Vierteleinzug der Kolumbianer. Auch in der WM-Qualifikation überzeugte er mit sechs Toren und vier Vorlagen (DATENCENTER: Alle WM-Ergebnisse im Überblick)

Bei der WM treffen die Südamerikaner in Gruppe H neben Japan auf Polen und Senegal (DATENCENTER: Die Kader der Gruppe H).

