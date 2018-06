Um 11.32 Ortszeit hat die Erde in Mexiko-City gebebt. Schuld an den Erschütterungen waren allerdings keine Verschiebung der Erdplatten, sondern freudentrunkene Anhänger, die den Treffer von Hirving Lozano zum 1:0 der Mexikaner im Gruppenauftakt gegen Deutschland bejubelten.

Wie die nationalen Agentur SIMMSA auf ihrem Twitteraccount bekanntgab, lösten kollektiven Freudensprünge in der Millionenstadt offenbar das leichtes Beben aus. Die Seismographen in Mexiko-City registrierten zu diesem Zeitpunkt jedenfalls ein leichtes Beben.

Bereits bei Perus 0:1-Niederlage gegen Dänemark hatten die Messstationen leichte Erschütterungen in der Region rund um die Hauptstadt Lima registriert.

Exakt in der Minute, in der Schiedsrichter Bakary Gassama bei der Partie in Saransk auf den ominösen Punkt zeigte, bebte die Erde leicht. Peru vergab allerdings den Strafstoß.