Brasiliens Nationaltrainer Tite sieht seinen Superstar Neymar vor dem WM-Auftakt der Selecao noch nicht bei voller Leistungsfähigkeit, aber schon auf einem außergewöhnlichen Niveau.

"Neymar ist noch nicht bei 100 Prozent, aber in sehr guter Verfassung", sagte Tite vor dem Duell mit der Schweiz am Sonntag in Rostow am Don (20.00 Uhr im LIVETICKER)

1:7 gegen Deutschland "kein Trauma"

Vom "Hexa Campeao", dem sechsten WM-Titel, träumt ganz Brasilien. Für Tite ist dies "noch nicht relevant. Wir müssen uns diesem Ziel langsam nähern."

Die 1:7-Schmach gegen Deutschland vor vier Jahren habe jedenfalls "kein Trauma" verursacht, wie Marcelo (30) versicherte. "Das ist halt passiert. Wenn es ein Trauma wäre, würde ich nicht mehr spielen und hätte mich zur Ruhe gesetzt", sagte er.