Bundeskanzlerin Angela Merkel drückt der deutschen Nationalmannschaft beim letzten Gruppenspiel der Fußball-WM in Russland gegen Südkorea kräftig die Daumen.

"Nachdem wir alle auf die Folter gespannt wurden im letzten Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes", wünsche sie der Mannschaft für das Spiel am Mittwoch (ab 16 Uhr im LIVETICKER) nun "von Herzen alles Gute", sagte die Kanzlerin am Dienstag in Berlin.

Angesichts einer arbeitsreichen Woche werde sie aber nicht nach Kasan fliegen können, um das Spiel im Stadion zu verfolgen. Aber nach dem nervenaufreibenden Spiel gegen Schweden "hoffe ich natürlich auf einen guten Ausgang", sagte Merkel.

Die DFB-Elf hatte das Spiel gegen Schweden am Samstag durch ein Tor von Toni Kroos in der Nachspielzeit 2:1 gewonnen und somit die Chancen auf einen Achtelfinaleinzug verbessert.