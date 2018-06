Cristiano Ronaldo spielt seine beste WM. Der Superstar hat nach zwei Gruppenspielen für Portugal bereits vier Treffer auf dem Konto.

Er führt damit die Torjägerliste an und stellt Lionel Messi deutlich in den Schatten.

Der Spanier Cesc Fabregas, der nicht im spanischen WM-Kader steht, ist von Ronaldos Leistung allerdings wenig beeindruckt (SERVICE: WM-Tabellen).

"Ja, er spielt gut, aber wenn man wirklich darauf schaut, was er gemacht hat, hat er einen Elfer und einen Freistoß verwandelt, ein Mal nach einer Ecke getroffen und ein Tor erzielt mit einem Schuss, den David De Gea hätte halten sollen", schrieb der Chelsea-Star in einer Kolumne für BBC.

Bildergalerie Torjäger der WM 2018 in Russland 33 Bilder

Portugal habe keine großartigen Kombinationen oder Tiki-Taka gezeigt, um tolle Tore zu erzielen. "Natürlich muss man ihm Respekt zollen, aber seine Tore resultierten aus Standardsituationen oder Fehlern", so Fabregas.

Der Mittelfeldspieler verteidigte Lionel Messi. "Es ist sehr schwierig für ihn. Er hat nicht die Qualität hinter sich", sagte Fabregas: "Argentinien wirkt wie ein kaputtes Team."

Fabregas äußerte sich auch zum deutschen Team. "Sie vollführen einen Drahtseilakt. Es kommt nur darauf an, wie sie mit dem Druck umgehen, da sie wissen, dass sie sich keine Fehler mehr erlauben können", so der 31-Jährige. Es sei wichtig, dass das Team von Joachim Löw nicht in Panik gerate. Allerdings sei es ebenso wichtig, dass man nicht nur denke: "Keine Sorge, wir gewinnen das." Ein gewisses Druckgefühl könne sich positiv auswirken.