Zwar ist Iran krasser Außenseiter, aber die Fans träumen vor dem Spiel gegen Portugal (Montag, ab 20 Uhr im LIVETICKER) von einem Sieg und dem Einzug ins Achtelfinale.

Das nahmen sich einige Iran-Fans zum Anlass, zu einem krassen Mittel zu greifen. Sie machten es sich zum Ziel, die Träume der portugiesischen Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo zu zerstören - oder zumindest dessen Schlaf.

Denn in der Nacht vor dem entscheidenden Spiel erschienen gegen 23 Uhr etwa 50 Iran-Fans mit Vuvuzelas und einer Trommel vor dem Vier-Sterne-Hotel, das das portugiesische Nationalteam um Ronaldo vor dem letzten Gruppenspiel bewohnt.

Ronaldo gestikuliert im Fenster - vergeblich

Die Gruppe versammelte sich singend und trötend vor dem Mercure-Hotel in Saransk. Ronaldo wollte sich das nicht bieten lassen. Höchstpersönlich erschien der Weltfußballer am Hotelfenster.

Dort versuchte Ronaldo den Iran-Anhängern klarzumachen, dass er gerne schlafen möchte. Dazu griff er zur Pantomime: CR7 legte seinen Kopf auf die flachen Hände, um zu zeigen, dass er in Ruhe schlafen wolle.

Die 50 Fans auf der Straße hatten daran ihren Spaß. Sie jubelten über die Ronaldo-Aktion - und machten weiter.

Iran-Fans imitieren Paris-Supporter

Die Szene erinnerte an das Champions-League-Achtelfinale im März, als Fans von Paris St. Germain am Vorabend des Rückspiels in Paris vor dem Hotel von Real Madrid gefeiert hatten. Am nächsten Tag gewann Real 2:1, Ronaldo köpfte das 1:0, Paris schied aus.

Portugal reicht am Montagabend ein Remis zum Einzug ins Achtelfinale, Iran braucht einen Sieg.