Schweden kann Weltmeister Deutschland bei der WM 2018 mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel (ab 20 Uhr im LIVETICKER) vorzeitig nach Hause schicken.

SPORT1 zeigt ein paar kuriose Fakten, die Sie über den Gruppengegner des DFB-Teams wissen sollten:

Keine WM ohne Ibrahimovic: "Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist keine Weltmeisterschaft", behauptet Schwedens Heiligkeit. Ibra steht zwar nicht im Kader, dabei ist er aber doch irgendwie. Dank eines Sponsors hat Ibrahimovic Zugang zu den Spielen und wird auch mal in Kabine und aufs Spielfeld gelassen. Vor dem Auftaktspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien tönte er stolz: "Ich war der erste Spieler auf dem Platz bei dieser WM."

Ibrahimovic-Nachfolger: Der beinharte Abwehrchef Andreas Granqvist ist das komplette Gegenstück zu Ibrahimovic, beide haben aber auch Gemeinsamkeiten. Granqvist ist Schwedens Kapitän, das war lange auch Ibra. Granqvist ist Schwedens amtierender Fußballer des Jahres und damit Nachfolger von Ibrahimovic, der dies zuvor zehn Jahre in Folge war.

Mit 33 Jahren ist Granqvist allerdings auch nicht mehr der Jüngste, vielmehr ist er sogar der älteste Spieler, der beim WM-Debüt traf. Gleichzeitig war sein Elfmeter zum 1:0-Sieg gegen Südkorea Schwedens erstes WM-Tor seit 2006 – die letzten beiden Turniere verpasste "Sverige".

Bundesliga-Legionäre: Mit Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Forsberg (RB Leipzig) und Albin Ekdal (Hamburger SV) stehen auch drei Bundesliga-Legionäre im Kader. Forsberg gilt sogar als Star der Mannschaft.

Großes Fest: Am Samstag ist in Schweden Mittsommerfest und das wird traditionell groß und mit gutem Essen gefeiert. Viele nehmen während des Essens zudem ein oder mehrere nubbe genannte Gläser Schnaps zu sich. Auch das Nationalteam wird nach dem Deutschland-Spiel diesen Feiertag noch mit einem Schmaus aus heimischen Köstlichkeiten genießen "Es wird marinierten Lachs, Senf, eingelegten Hering, Brathering, Kartoffeln, Sauerrahm, Schnittlauch und Erdbeeren geben", sagt die Nationalmannschaftskoch Mats Broström.

Flugmeilen: Die Schweden haben ihr Lager am Schwarzen Meer in Gelendzhik aufgeschlagen. Zwar ist der Komfort im dortigen Urlaubsparadies sehr hoch, allerdings sind die Distanzen zu den Stadien sehr hoch. 9258 Kilometer legt Schweden für die drei Gruppenspiele zurück, das sind die meisten aller Teams.

Schwager Nowitzki: Niemand Geringers als Dirk Nowitzki ist der Schwager von Linksverteidiger Martin Olsson. Mit Schwester Jessica ist "Dirkules" seit 2012 verheiratet. Sein anderer Schwager Marcus, Martins Zwillingsbruder, hat es nicht zur WM geschafft.

Hochzeits-Probleme: Für Albin Ekdal, den Mittelfeldspieler des Hamburger SV, steht die WM über allem – auch über der Hochzeit mit seiner Verlobten: "Im Sommer ist die WM, da werden wir nicht heiraten. Da muss ich zu 100 Prozent fokussiert auf den Fußball sein", sagte er in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost.

Strenge Auflagen für Ehefrau: Marcus Berg, bis 2013 ebenfalls Hamburger, verloste zur WM sein Apartment in Göteborg für vier Nächte, aber nicht ohne Forderungen: Der Gewinner musste sich um die Blumen kümmern und Schweden vom Sofa aus gegen Südkorea anfeuern. Mit Erfolg - Schweden siegte zum Auftakt 1:0.

Offenbar bereitet es Berg auch keine Sorgen, dass jemand Fremdes in seiner Wohnung haust. Die Konzentration gefährdet dafür seine Frau, der er an jedem Spieltag erlaubt, nur eine SMS an ihn zu schicken – der richtige Fokus ist nun mal spielentscheidend.

Fan-Liebling: Auch wenn der angeschlagene John Guidetti nicht zur Stammelf gehört: Der bullige Stürmer ist einer der beliebteste Spieler der Schweden.

John Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti spielte mit seinen 26 Jahren schon bei sechs Vereinen (u.a. Manchester City, Celtic und Feynoord) und wird von den Fans wegen seiner coolen Sprüche und seiner direkten Art gefeiert. Die schwedische Gruppe Badpojken widmete ihm sogar einen eigenen Song "Johnny G (The John Guidetti Song)".

WM-Qualifikation: Für die WM qualifizierte sich Schweden auf den letzten Drücker. Der Zweikampf mit den Niederländern um Platz zwei in der Gruppe sollte am Ende durch das bessere Torverhältnis entschieden werden.

Ein 8:0 gegen Luxemburg am vorletzten Spieltag war für Schweden ausschlaggebend. Oranje-Trainer Dick Advocaat hielt das Tage zuvor aber noch für abwegig: "Sie werden nicht mit 8:0 gewinnen, was ist das für eine dumme Frage?"

In den Playoffs ging es gegen den viermaligen Weltmeister Italien, der 1958 zuletzt eine Endrunde verpasste. Durch ein 1:0 Solna und ein 0:0 in Mailand erkämpften die Schweden schließlich ihr WM-Ticket für Russland.

Duelle mit Deutschland: Der letzte Pflichtspielsieg gegen eine deutsche Mannschaft liegt fast auf den Tag genau 60 Jahre zurück. Am 24. Juni 1958 traf Schweden bei der Heim-WM im Halbfinale auf Deutschland und gewann gegen damaligen Weltmeister mit 3:1.

Die letzten beiden Duelle der Teams gab es in der Qualifikation zur WM 2014. Besonders das erste Spiel im Oktober 2012 dürfte dabei noch in guter Erinnerung sein. Deutschland führte nach einer Stunde bereits mit 4:0, doch Schweden bewies Moral und erzielte in der 90. Minute das 4:4.

Von den damals zum Einsatz gekommenen Spielern sind bei Schweden noch vier Akteure im aktuellen WM-Kader: Mikael Lustig (Nummer 2), Andreas Granqvist (4), Sebastian Larsson (7) und Ola Toivonen (20). Das zweite Spiel war übrigens nicht weniger torreich: 5:3 gewann Deutschland.