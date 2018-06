Hier Aktualisieren

28 Länderspiele hat Joshua Kimmich mit 23 Jahren schon auf dem Buckel, eine Weltmeisterschaft ist dennoch etwas Neues für ihn.

Im deutschen Auftaktspiel am Sonntag gegen Mexiko (17 Uhr im LIVETICKER) wird er sein WM-Debüt feiern. Was das für ein Gefühl für ihn ist und was er sich für das Turnier in Russland vorgenommen hat, darüber berichtet der Rechtsverteidiger auf der DFB-Pressekonferenz ab 11.30 Uhr (LIVE im TV in WM Aktuell, im LIVESTREAM, im Youtube-Stream und im LIVETICKER.)

Neben Manager Oliver Bierhoff wird außerdem Stefan Ries von der Firma SAP über die Nutzung neuer Technologien bei der Spielanalyse und beim Scouting sprechen.

Die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ DFB gewährt weitere Einblicke +++

Anhand eines Beispiels werden nun die genauen Möglichkeiten des Tools veranschaulicht.

+++ Video erklärt Abläufe +++

Nun wird ein Video gezeigt, wo gezeigt, wird wie der DFB mit der Technik arbeitet.

+++ Wie arbeitet der DFB mit der Technik?+++

"Wir haben einen Monitor am Trainingsgelände, dort können die Spieler sich einzelne Szenen nochmal anschauen. Die Mittel sollen später auch dem deutschen Fußball zur Verfügung gestellt werden."

+++ Welche Rolle spielt Technik beim DFB?+++

"Die Bedeutung nimmt immer weiter zu. Wir wollen uns einen Vorteil vor der Konkurrenz erarbeiten. Die Produkte haben uns schon immens geholfen."

+++ Videoanalyst Ries über seine Arbeit +++

"Wie bekommt man aus Daten eine bessere Vorbereitung über das Spiel, auch im Nachgang sind unsere Daten relevant. Wir sind froh, dass wir das Team bei der WM unterstützen können."

+++ Bierhoff voller Vorfreude +++

"Die Freude ist groß. Es ist das neunte Turnier für mich. Wir sind in der Vorbereitung sehr fokussiert und konzentriert.Irgendwann ist man froh, wenn der Ball rollt."

+++ Das war's bei Kimmich +++

Der Bayern-Profi verlässt das Podest. Oliver Bierhoff und Stefan Ries ersetzen ihn.

+++ Frage nach Werner +++

Mit seiner Schnelligkeit ist er eine echte Waffe. Ich sehe ihn als sehr wichtig an. Ich habe mit ihm noch nie an einem Turnier teilgenommen, an dem er nicht Torschützenkönig wurde.

+++ Lahm-Nachfolge +++

Es ist schwer, Lahm zu ersetzen. Er hat die Position 10, 15 Jahre bei Bayern und in der DFB-Elf geprägt. So weit bin ich nicht. Ich will ihn aber auch nicht kopieren, sondern ich will Joshua Kimmich bleiben.

+++ Kimmich Führungsspieler? +++

Wenn ich etwas zu sagen habe, dann traue ich mich, es anzusprechen. Ich mache mir wenige Gedanken darüber, ob ich ein Führungsspieler bin.

+++ Frage nach der Ausrichtung +++

Es ist gut, wenn wir viel den Ball haben. Es ist wichtig, die richtige Balance finden. Man darf nicht vergessen, dass wir auch verteidigen müssen.

+++ Frage nach Video-Auswertung +++

Ich finde es gut, wenn man ein paar Szenen nach dem Spiel im Video sieht. Auf dem Platz hat man eine andere Sicht, als im Video.

+++ Manchmal Überspielt? +++

Nach dem Österreich-Spiel habe ich gesagt, dass ich müde bin. Am Ende der Saison habe ich gemerkt, das es viele Spiele waren. Es ist menschlich, wenn man da nicht alle Reserven hat. Ich kann aber beruhigen, jetzt sind sie wieder da.

+++ Rechte Seite das Prunkstück? +++

Wichtig, dass wir am Ende das Spiel gegen Mexiko gewinnen. Es ist nur eine Statistik. Ich versuche, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Es ist aber auch oft Glück, wenn es klappt.

+++ Kimmich auf dem Weg zur weltklasse? +++

Es freut einen, wenn so ein Spieler wie Kroos so etwas sagt. Dann verändert sich auch der eigene Anspruch, nur so kann man sich weiterentwickeln.

+++ Frage nach der Anspannung +++

Jeder geht mit der Situation anders vor. Beim Bundestrainer kann ich wenig Nervosität festellen.

+++ Frage nach Kroos-Aussage +++

Der Real-Profi hatte scherzhaft erzählt, dass die Einlaufkinder besser nicht mit Kimmich ins Gespräch kommen sollten, weil er sich so konzentriert. "Ich weiß nicht, was der Toni da immer sieht (lacht). Ich bin immer lieb zu den Kleinen. Meistens sind sie noch nervöser als wir. Bei der letzten WM sind wir gerade mit Leipzig aufgestiegen, das habe ich damals dort in einem Besprechungsraum verfolgt."

+++ Frage nach Mexiko +++

Ich muss mich nicht pushen. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Unsere Mannschaft hat sich extrem verändert, Mexiko hat noch einige Spieler vom Confed-Cup dabei. Mexiko war besser, wir haben von Fehlern profitiert. Damit haben wir das Spiel gewonnen.

+++ Kimmich ist da +++

"Das erste Spiel kommt immer näher, die Vorfreude steigt. Wir sind alle froh, wenn es bald losgeht. Ich will eine gute Leistung für das Team zeigen. Gleich im ersten Spiel wollen wir gewinnen."

+++ Gleich soll es losgehen +++

Zunächst soll Kimmich zur Fragerunde erscheinen. Der Bayern-Profi gilt als sicherer Kandidat für die Startelf am Sonntag gegen Mexiko.

+++ DFB-Team schaut Eröffnungsspiel +++

Mit Interesse haben die deutschen Nationalspieler den 5:0-Sieg Russlands gegen Saudi-Arabien verfolgt.