Der Ruf der DFB-Auswahl als Turniermannschaft eilt ihr mal wieder voraus:

Trotz der zuletzt eher enttäuschenden Auftritte der deutschen Mannschaft mit dem mauen 2:1 gegen Saudi-Arabien und zuvor fünf Spielen in Folge ohne Sieg flößt das Team von Bundestrainer Joachim Löw der Fußballwelt immer noch Respekt ein.

Bei einer Umfrage der englischen BBC unter ihren WM-Experten tippte die Hälfte der zehn Befragten auf Deutschland als alten und neuen Weltmeister.

Deutschland für Ferdinand WM-Favorit

An Brasilien und Spanien glaubten jeweils nur zwei der BBC-Fachleute, Frankreich erhielt sogar nur eine Stimme.

Einen deutschen WM-Titel in Russland prophezeiten unter anderem die ehemaligen englischen Nationalspieler Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermaine Jenas und Alex Scott - genauso wie Moderatorin Gabby Logan.

Frankreich habe womöglich das meiste Talent, erklärte der ehemalige ManUnited-Star Rio Ferdinand, "aber ich tendiere wegen ihrer Erfahrung zu Deutschland".

Lampard glaubt an Mentalität im DFB-Team

Auch Chelsea-Ikone Lampard sieht Frankreich und auch Belgien von der individuellen Klasse her am besten besetzt. "Aber ich würde auf Deutschland setzen, weil sie als Team so stark sind", erklärte der künftige Trainer von Derby County: "Außerdem haben sie diese Siegermentalität. Sie gehen in das Turnier und glauben daran, dass sie es gewinnen, während wir wieder an uns selbst zweifeln."

Jenas, der seine beste Zeit als Profi zwischen 2002 und 2013 bei Newcastle United und Tottenham Hotspur erlebte, ging sogar so weit zu sagen, er wäre "überrascht, wenn Deutschland das Turnier nicht gewinnen würde".

Auf Brasilien tippte unter anderem der ehemalige Weltklasse-Stürmer Alan Shearer, Gary Lineker sieht Spanien als kommenden Weltmeister.