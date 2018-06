Die FIFA hat eine Untersuchung wegen der leeren Tribünen beim WM-Spiel zwischen Ägypten und Uruguay (0:1) in Jekaterinburg angekündigt. Bei der Partie in der zweitkleinsten Arena der Weltmeisterschaft in Russland waren etliche Reihen leer geblieben.

"Wir können bestätigen, dass 32.278 Tickets für das Match zwischen Ägypten und Uruguay in Jekaterinburg bereitgestellt wurden. Die Stadionkapazität liegt bei 33.061 Zuschauern", sagte ein FIFA-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Die beiden temporären Tribünen hinter den Toren waren jedoch voll mit Fans der Teams besetzt, obwohl diese Tickets eigentlichen russischen Gästen vorbehalten sein sollen. "Die Tatsache, dass die Zuschauerzahl nicht die Anzahl der bereitgestellten Tickets widerspiegelt, kann verschiedene Gründe haben, welche die FIFA gerade untersucht", sagte der Sprecher.