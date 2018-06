Sorge um Frankreich-Stürmer Kylian Mbappe.

Wie die L'Equipe berichtet, hat der PSG-Angreifer das Training am Dienstag abbrechen müssen. Verteidiger Adil Rami traf Mbappe am linken Knöchel, woraufhin der 19-Jährige zu Boden ging. Nach kurzer Behandlungspause ging der PSG-Stürmer auf seinen eigenen Füßen in die Kabine.

Die genaue Diagnose seiner Verletzung steht noch aus.

Ob Mbappe am Samstag (ab 12 Uhr im LIVETICKER) im ersten WM-Spiel gegen Australien in Kasan spielen kann, blieb fraglich. Definitiv gefährdet ist der Einsatz der Verteidiger Djibril Sidibe und Samuel Umtiti. Beide plagen Knieprobleme, weswegen sie am Dienstag ein individuelles Training absolvierten.