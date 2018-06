Wer schafft es bei der WM in der Gruppe B ins Achtelfinale?

Vor den entscheidenden Gruppenspielen sind mit Portugal, Spanien und dem Iran noch drei der vier Teams im Rennen um die K.o.-Phase (SERVICE: Die Tabelle der WM-Gruppe B).

Obwohl die Spiele in Saransk (Iran-Portugal) und Kaliningrad (Spanien-Marokko) zeitgleich um 20 Uhr MESZ angepfiffen werden, können die Fans in Deutschland wie schon bei den vergangenen Weltmeisterschaften wählen, welches der beiden Spiele sie nach Wunsch über 90 Minuten live verfolgen.

Iran-Portugal im ZDF, Spanien auf ZDFinfo

So zeigt das ZDF die Partie zwischen dem Iran und Portugal auf ihrem Hauptsender, während die zweite Partie zwischen Spanien und Marokko auf den digital empfangbaren Sender ZDFinfo zu verfolgen ist. Eine Konferenz auf einem Sender wird es nicht geben.

Mit dem selben Prozedere verfährt der Sender bereits bei den Partien der Gruppe A am Nachmittag (Anstoß 16 Uhr). Während das Duell um den Gruppensieg zwischen WM-Gastgeber Russland und Uruguay im ZDF zu sehen ist, wird die Partie der bereits ausgeschiedenen Teams aus Ägypten und Saudi-Arabien auf ZDFinfo gezeigt.

Wer sich die Partien am PC oder Tablet ansehen möchte, findet alle Livestreams in der ZDF Mediathek. SPORT1.de bietet zudem zu allen Partien einen Liveticker an.

So können Sie die WM-Spiele am Montag im TV, Stream und Ticker verfolgen:

Uruguay - Russland

TV: ZDF

LIVESTREAM: ZDF Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Saudi-Arabien - Ägypten

TV: ZDF info

LIVESTREAM: ZDF Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Iran - Portugal

TV: ZDF

LIVESTREAM: ZDF Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Spanien - Marokko

TV: ZDF info

LIVESTREAM: ZDF Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de