Nach dem 3:0-Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gegen Argentinien bei der WM 2018 ist "ganz Kroatien stolz auf die Mannschaft".

Das erklärte Ivan Klasnic bei SPORT1. "Ich war mir sicher, dass Kroatien gewinnt - aber nicht so hoch", so der frühere kroatische Nationalspieler in der Webshow #wirfuer5.

"Die Kroaten haben das sehr gut gemacht. Das Mittelfeld war sehr stark mit Modric, Rakitic und Brozovic. Es gab wenig Räume für Argentinien", so Klasnic über die Schlüssel zum Erfolg: "Wir haben verdient gewonnen."

Klasnic traut dem Team mindestens das Viertelfinale zu. Wichtig sei es, den Gruppensieg zu erlangen. "Als Erster trifft man auf Australien oder Dänemark. Das ist ein gutes Los, das ist machbar", so der 38-Jährige.

Großes Lob gab es für Trainer Zlatko Dalic. "Er macht das zur Zeit sehr gut. Er hält eine Mannnschaft zusammen durch Einzelspieler aus Weltklasseteams. Das ist das Wichtigste", erklärte Klasnic, der in Deutschland für den FC St. Pauli, Werder Bremen und den FSV Mainz 05 spielte.

Früher habe es ebenfalls Weltklasse-Spieler gegeben, doch man habe "nicht als Mannschaft funktioniert oder kein Glück" gehabt.

Klare Worte fand Klasnic für die Leistung von Lionel Messi: "Er ist ein Superstar, der durch andere profitiert, wie in Barcelona. Gestern hat man ihn mehr gehen sehen als Fußball spielen."

Allerdings nahm er auch die argentinische Taktik ins Visier. "Es war alles arg gepackt auf Messis Schultern. Das ist sehr schwierig", so Klasnic: "Zudem hatten sie Weltklasseleute auf der Bank. Ich habe mich gewundert, dass sie nicht gespielt haben."

Gonzalo Higuain und Paulo Dybala wurden erst eingewechselt, Angel Di Maria saß 90 Minuten auf der Bank.