In einem dramatischen Finale der Gruppe D setzte sich Argentinien gegen Nigeria durch. Superstar Lionel Messi markierte endlich sein erstes WM-Tor, auf der Tribüne brach Argentinien-Legende Maradona vor Aufregung zusammen.

Jetzt kam heraus: Das 1:0 erzielte Messi nicht nur in seiner unnachahmlichen Manier mit perfekter Technik, sondern auch mit einem neuen Glücksbringer!

Der Kapitän der Albiceleste trug während der entscheidenden Partie ein rotes Amulett um seinen linken Knöchel, versteckt unter seiner Socke.

Journalisten-Geschenk als Glücksbringer

Das Amulett ist allerdings nicht von Messi selbst gekauft oder ein Geschenk seiner Kinder. Er bekam es von einem argentinischen Journalisten nach dem ersten Gruppenspiel gegen Island (1:1) überreicht. Dieser hatte es von seiner Mutter bekommen mit dem Auftrag, es in Russland an Messi zu überreichen.

Nach dem Sieg am Dienstagabend gegen Nigeria traf Messi in der Mixed Zone des Stadions in Sankt Petersburg wieder auf jenen Journalisten, Rama Pantorotto. Dieser fragte den mehrfachen Weltfußballer nach "el hilo rojo" - dem roten Faden: "Ich weiß nicht, ob du ihn trägst oder weggeschmissen hast."

Mit einem Schmunzeln im Gesicht beugte sich Messi vor allen versammelten Journalisten nach vorne und zog seinen linken Socken zur Seite. Darunter verborgen: Das rote Band um den Knöchel des Superstars. "Schau, hier habe ich es", sagte er.

Messi: "Sag deiner Mama, ich trage es"

Pantorotto war völlig überrascht, und Messi richtete auch noch Grüße an die Mutter aus: "Sag deiner Mama danke, ich trage es."

Nachdem der Barcelona-Profi weitergeht, zeigte der sichtlich ergriffene Journalist mit den Händen zum Himmel, wie Messi nach seinem Tor.

Der Hoffnungsträger der argentinischen Fans hatte nach dem enttäuschenden Spiel gegen Gruppensieger Kroatien (0:3) mit dem roten Faden am Knöchel im entscheidenden Spiel gegen Nigeria aufgedreht.

Ob das Amulett nun im Achtelfinale-Kracher am Samstag gegen Frankreich (ab 16 Uhr im LIVETICKER) wieder für Messi-Tore sorgt?