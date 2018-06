Vor vier Jahren war Costa Rica die Sensation bei der WM in Brasilien, jetzt wollen die Helden von damals ein zweites Fußball-Märchen schreiben. "Wir wollen, dass die Geschichte Costa Ricas noch bedeutender wird", sagt Torhüter Keylor Navas vor dem ersten Spiel in Gruppe E: "Wir wollen noch besser sein als bei der letzten WM."

Noch besser? Das würde das Halbfinale bedeuten. Allerdings: Seit dem Viertelfinaleinzug vor vier Jahren wird keiner mehr die Ticos unterschätzen, auch nicht WM-Auftaktgegner Serbien am Sonntag (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) in Samara. "Dank unserer Stabilität und unserer Resultate haben wir uns Respekt erarbeitet", sagt Trainer Oscar Ramirez: "Unsere Rolle hat sich verändert."

Die letzten Länderspiele gegen Belgien und davor gegen England (0:2) haben außerdem eklatante Schwächen offenbart. Gegen Belgien betrug Costa Ricas Ballbesitz nur 31 Prozent - das ist selbst für Konterspezialisten lächerlich wenig. Ramirez forderte deshalb am Samstag von seinen Spielern, "mehr Druck auf den Gegner auszuüben". Das sei vor allem "eine Frage der Kommunikation". (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Ramirez kann auf einen eingespielten Kader setzten, der im Vergleich zur WM vor vier Jahren fast identisch ist. Großer Rückhalt soll erneut Keylor Navas sein. Nach seinem dritten Champions-League-Sieg in Folge mit Real Madrid tritt der 31-Jährige mit viel Selbstbewusstsein an.

Serbien vor WM in Torlaune

Die Serben präsentierten sich beim 5:1 gegen Bolivien vor einer Woche in Torlaune. Auch deshalb hat Mladen Krstajic vor seiner WM-Premiere als Nationaltrainer keine unruhigen Nächte. "Ich habe gut geschlafen, und ich werde auch heute Nacht gut schlafen. Warum? Weil sich mein Team in der Vorbereitung eine gute Form geholt hat. Alle sind fokussiert", sagte der frühere Bundesligaprofi am Samstag. (SERVICE: Der Stand in Gruppe E)

Für Wirbel über die Flügel soll HSV-Profi Kostic sorgen, der sich mit starken WM-Auftritten für einen großen Klub empfehlen will.

Im zweiten Spiel der Gruppe E ist die Schweiz gegen Brasilien zwar Außenseiter. Doch die Eidgenossen haben auch gegen den Rekordweltmeister Großes vor. "Für einen Trainer ist ein Unentschieden ein halbes Resultat, wir wollen das Maximum rausholen, unsere Gedanken sind höher", sagte der Schweizer Coach Vladimir Petkovic durchaus forsch vor dem Spiel in Rostow am Don (So., ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Auch Kapitän Stephan Lichtsteiner (34), durch viele Jahre bei Juventus Turin mit großer Erfahrung ausgestattet, wird vor der Selecao um Superstar Neymar nicht erstarren. Die Hitze in der zweitsüdlichsten russischen WM-Stadt soll kein Alibi sein. "Wir haben eine Gewinnermentalität aufgebaut. Gewinner suchen nach Lösungen, nicht nach Ausreden", sagte der Außenverteidiger.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

COSTA RICA: 1 Navas/Real Madrid (31 Jahre/81 Länderspiele/0 Tore) - 3 Gonzales/FC Bologna (30/68/2), 2 Acosta/Rionegro Aguilas (34/66/2), 6 Duarte/Espanyol Barcelona (29/36/2) - 16 Gamboa/Celtic Glasgow (28/68/3), 8 Oviedo/FC Sunderland (28/42/1) - 10 Ruiz/Sporting Lissabon (32/109/24), 5 Borges/Deportivo La Coruna (30/111/18), 20 Guzman/Portland Timbers (28/45/0), 7 Bolanos/Deportivo Saprissa (34/82/7) - 21 Urena/Los Angeles FC (28/62/14). - Trainer: Ramirez.

SERBIEN: 1 Stojkovic/Partizan Belgrad (34 Jahre/81 Länderspiele/0 Tore) - 2 Rukavina/FC Villarreal (34/47/0), 6 Ivanovic/Zenit St. Petersburg (34/103/13), 3 Tosic/Besiktas Istanbul (33/24/1), 11 Kolarov/AS Rom (32/76/10) - 21 Matic/Manchester United (29/40/2), 20 Milinkovic-Savic/Lazio Rom (23/4/0) - 10 Tadic/FC Southhampton (29/53/12), 22 Ljajic/FC Turin (26/30/6), 17 Kostic/Hamburger SV (25/23/2) - 9 Mitrovic/FC Fulham (23/38/16). - Trainer: Krstajic.

BRASILIEN: 1 Alisson/AS Rom (25 Jahre/26 Länderspiele/0 Tore) - 14 Danilo/Manchester City (26/18/0), 2 Thiago Silva/Paris St. Germain (33/71/5), 3 Miranda/Inter Mailand (33/47/2), 12 Marcelo/Real Madrid (30/55/6) - 5 Casemiro/Real Madrid (26/24/0) - 19 Willian/FC Chelsea (29/57/8), 15 Paulinho/FC Barcelona (29/50/12), 11 Philippe Coutinho/FC Barcelona (26/36/10), 10 Neymar/Paris St. Germain (26/85/55) - 9 Gabriel Jesus/Manchester City (21/17/10) - Trainer: Tite

SCHWEIZ: 1 Sommer/Borussia Mönchengladbach (29 Jahre/35 Länderspiele/0 Tore) - 2 Lichtsteiner/Juventus Turin (34/100/8), 22 Schär/Deportivo La Coruna (26/39/7), 5 Akanji/Borussia Dortmund (22/7/0), 13 Rodriguez/AC Mailand (25/53/5) - 11 Behrami/Udinese Calcio (33/79/2), 10 Xhaka/FC Arsenal (25/62/9) - 23 Shaqiri/Stoke City (26/70/20), 15 Dzemaili/FC Bologna (32/65/10), 14 Zuber/1899 Hoffenheim (26/12/3) - 9 Seferovic/Benfica Lissabon (26/51/11) - Trainer: Petkovic.

