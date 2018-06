Manuel Neuer hat sich am Tag der WM-Eröffnung zu Schlüsseln im deutschen Spiel gegen Mexiko (Sonntag, 17 Uhr im LIVETICKER) geäußert.

"Bei uns muss die Konzentration hochgehalten werden, wir dürfen nicht so viele Ballverluste haben, wir müssen gut stehen, auch in der Staffelung, dass wir die Konter vermeiden, vielleicht auch das ein oder andere Foul mal machen, um nicht in die Konter zu laufen", so Neuer in der ARD: "Wir gehen gut vorbereitet in das Mexiko-Spiel."

Der Erdogan-Fall um Mesut Özil und Ilkay Gündogan sei aktuell kein Thema mehr. "Wir haben das schon längst abgeschlossen", so Neuer.

Neuer hat "keine Schmerzen" mehr

Der Welttorhüter sprach auch über seinen Gesundheitszustand. "Die Belastungsschritte sind immer gut angekommen. Die Kontrollen waren sehr gut, ich habe das Okay von den Medizinern bekommen. Ich bin guter Dinge und habe überhaupt keine Probleme, keine Schmerzen", erklärte Neuer.