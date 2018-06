Eigentor-Rekord bei der WM: Die Spieler der 32 Mannschaften haben bei der Endrunde in Russland schon nach 42 von 64 Spielen siebenmal ins eigene Tor getroffen. Sie übertrafen damit den Rekord von sechs Eigentoren bei der WM 1998 in Frankreich.

Dem Mexikaner Edson Alvarez unterlief bei der 0:3-Niederlage gegen Schweden am Mittwoch als siebtem Spieler bei dieser WM ein Eigentor. Aziz Bouhaddouz, St. Paulis Zweitligastürmer in Diensten Marokkos, eröffnete mit seinem Fauxpas gegen den Iran die WM der Pechvögel.

Fünf Missgeschicke wurden 2014 in Brasilien registriert - der bis dahin zweithöchste Wert in der Historie. Vier Eigentore wurden zuvor nur 1954 und 2006 erzielt. Das einzige Eigentor in der WM-Geschichte des DFB erzielte Berti Vogts beim 2:3 gegen Österreich 1978 in Argentinien.

Das erste Eigentor der WM-Historie unterlief dem Mexikaner Manuel Rosas bei der WM 1930 in Uruguay gegen Chile.