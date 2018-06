Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana leitet am Donnerstag in Moskau das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (17.00 Uhr im LIVETICKER). Das gab der Weltverband FIFA am Dienstag bekannt.

Pitanas Assistenten sind seine Landsleute Juan Pablo Bellati und Hernan Maidana. Vierter Offizieller ist der Brasilianer Sandro Ricci. Das Team der Video-Assistenten besteht aus den beiden Italienern Massimiliano Irrati und Daniele Orsato, Mauro Vigliano (Argentinien) sowie Carlos Astroza aus Chile.

Felix Brych (München), seine Assistenten Stefan Lupp (Zossen) und Mark Borsch (Mönchengladbach) sowie die beiden Video-Assistenten Bastian Dankert (Rostock) und Felix Zwayer (Berlin) wurden zunächst nicht berücksichtigt.

Referee bei Deutschlands WM-Viertelfinale

Kurt Tschenscher aus Mannheim war bisher der einzige deutsche Unparteiische, der in einem WM-Eröffnungsspiel zum Einsatz kam. Der vor vier Jahren verstorbene Tschenscher leitete 1970 in Mexiko die Partie zwischen dem Gastgeber und der Sowjetunion. Das Spiel vor 107.160 Zuschauern im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt endete damals torlos.

Pitana gehört zu den erfahrensten Schiedsrichtern Südamerikas. 2007 leitete er erstmals ein Spiel in der argentinischen Liga. 2010 pfiff Pitana erstmals ein Länderspiel. Bei der WM 2014 in Brasilien leitete Pitana vier Partien - darunter das Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich (1:0). (Der Spielplan der WM als PDF zum Downloaden)

Der Argentinier kehrte 2016 anlässlich des olympischen Fußball-Turniers nach Brasilien zurück und pfiff dort das Halbfinale zwischen Deutschland und Nigeria (2:0). 2017 leitete Pitana erneut ein Halbfinale - dieses Mal beim Confed Cup zwischen Deutschland und Mexiko (4:1).