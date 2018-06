Sorge um Brasilien-Star Neymar.

Der Offensivspieler hat am Dienstag nach 15 Minuten die Trainingseinheit der Selecao abgebrochen. Begleietet von einem Physiotherapeuten ging er in die Kabine. Währendessen fasste sich Neymar immer wieder an den Knöchel.

Trainingsabbruch als Vorsichtsmaßnahme?

Nach Informationen der spanischen Marca kann es sich dabei auch um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, da die Brasilianer eine Regenerationseinheit absolvierten.

Bereits nach der Partie gegen die Schweiz hatte Neymar Schmerzen. Doch der Superstar und auch Teamarzt Rodrigo Lasmar beruhigten die Anhänger.

"Ich hatte Schmerzen im rechten Bein, aber nichts Außergewöhnliches. Jetzt sind sie schon vorbei", sagte Neymar, der erst vor zwei Wochen in einem Testspiel gegen Kroatien sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gegeben hatte.