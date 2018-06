Die Krone des weltbesten Fußballers ist für ihn (noch) außer Reichweite, der WM-Titel jedoch zum Greifen nahe: Brasiliens Superstar Neymar verkündete in einem am Donnerstag auf dem bei Fans beliebten alternativen Youtube-Kanal Desimpedidos, frei übersetzt "die Ungehinderten": "Diese Selecao ist besser vorbereitet als die vor vier Jahren."

Für den Superstar von Frankreichs Doublesieger Paris St. Germain steht fest: "Die WM zu gewinnen, ist das Wichtigste, was es gibt." Dennoch steht und fällt für ihn die Wahl zum Weltfußballer des Jahres mit dem Titelgewinn, weshalb er bekennt: "Die WM zählt in dieser Saison mehr als die Champions League."

Noch sieht er sich gegenüber den ewigen Rivalen im Nachteil, auch weil er nach seinem Fußbruch Ende Februar die entscheidende Saisonphase verpasst hat. "Die beiden, die heute über allen anderen stehen, sind Cristiano Ronaldo und (Lionel) Messi. Bei aller Bescheidenheit, ich bin heute der beste Spieler der Welt. Denn die beiden sind von einem anderen Planeten", gibt Neymar zu.

Neymar will nicht "rumheulen"

Für den WM-Auftakt gegen die Schweiz (So., ab 20 Uhr im LIVETICKER) verspricht er dennoch gleich ein Tor. Und über seinen operierten Mittelfußknochen lässt er keinen Zweifel aufkommen. "Bei der WM gibt es nicht, dass ich zurückziehe. Jetzt gibt es kein Rumheulen", so Neymar beim gut 15-minütigen Gespräch mit dem mit einer weißen Maske vermummten Interviewpartner "Bolivar", dessen Youtube-Kanal in fünf Jahren Existenz bereits über eine Milliarde Zugriffe hatte.