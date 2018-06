Die brasilianischen Nationalspieler strotzen wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM 2018 in Russland nur so vor Leichtigkeit und guter Laune. Nächste Kostprobe gab es am Dienstag im Mannschaftstraining.

Anlässlich seines 26. Geburtstags wurde Mittelfeldspieler Philippe Coutinho Opfer einer kuriosen Attacke. Seine Teamkollegen bewarfen den Barca-Star zunächst mit Eiern und rieben ihn dann mit Mehl ein - und das mitten auf dem Rasen.

Allen voran die Spaßvögel Neymar und Gabriel Jesus gingen mit den Lebensmitteln auf Coutinho los.

Der Angriff begann offensichtlich, als Coutinho nichts ahnend auf dem Boden saß. Er sprang auf und versuchte zu flüchten, nahm die Einreibung aber mit Humor.

Favorit Brasilien bestreitet sein erstes WM-Spiel am Sonntag, 17. Juni gegen die Schweiz (17 Uhr im LIVETICKER).