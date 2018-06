Böse Überraschung für Panamas Nationalspieler: Während des Länderspiels zwischen dem WM-Debütanten und Gastgeber Norwegen am Mittwoch in Oslo (0:1) wurde in drei Hotelzimmmer der Mittelamerikaner eingebrochen. Die norwegische Polizei bezifferte den Schaden gegenüber der Nachrichtenagentur AFP auf rund 53.000 Euro. Die Einbrüche seien zwischen 17 und 21 Uhr erfolgt - um 19 Uhr wurde die Partie im Ullevaal Stadion angepfiffen.

Die Polizei teilte weiter mit, man gehe dem Verdacht nach, dass die Einbrecher eine alte oder gestohlene Magnetkarte benutzten. Hierzu werde man Überwachungsbilder und elektronische Spuren prüfen. Verdächtige gebe es bislang nicht.

Alle Infos zum Mega-Event in Russland: WM Aktuell regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1

In der Gruppe G trifft die Auswahl Panamas bei der Endrunde in Russland auf die Geheimfavoriten Belgien (18. Juni) und England (24. Juni) sowie auf Tunesien (28. Juni). (Spielplan der WM)