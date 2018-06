Auch in den Gruppen C und D geht es heute bei der WM in Russland um alles. Um Wettbewerbsverzerrung zu verhindern, finden die letzten Spiele einer Vorrundengruppe seit 1986 jeweils zeitgleich statt. (SERVICE: WM-Tabellenrechner)

Das führt allerdings dazu, dass sich die übertragenden TV-Sender für eine Partie entscheiden müssen, eine Konferenz gibt es bei ARD und ZDF nicht.

Stattdessen sind die Parallelspiele auf den Schwestersendern ARD One und ZDF Info zu sehen.

Kroatien-Spiel bei ARD One

Am Dienstag zeigt die ARD in Gruppe C die Partie Dänemark - Frankreich (16 Uhr im LIVETICKER) und in Gruppe D Nigeria – Argentinien (20 Uhr im LIVETICKER).

Auf ARD One ist dann jeweils Australien – Peru und Island – Kroatien zu sehen.

So können Sie die WM-Spiele am Dienstag live verfolgen:

Dänemark – Frankreich 16:00 Uhr

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Australien – Peru 16:00 Uhr

TV: One

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Nigeria - Argentinien 20:00 Uhr

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Island – Kroatien 20:00 Uhr

TV: One

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de