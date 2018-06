Der frühere Schalker Bundesligaprofi Jefferson Farfan ist am Samstag mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Perus Stürmer war bei einem Trainingsspiel gegen die eigene U20 bei einem Kopfball mit einem Gegenspieler zusammengeprallt.

Die Sportzeitung Depor berichtet, dass der 33-Jährige gar kurz das Bewusstsein verlor. Farfan wurde per Krankenwagen abtransportiert.

Vom Verband gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zur Schwere der Verletzung. Der Angreifer von Lokomotive Moskau soll aber vorerst zur Beobachtung in der Klinik bleiben.

Nach zwei Niederlagen in der Vorrunden-Gruppe C verabschiedet sich Peru am Dienstag in Sotschi gegen Australien von der WM.