Ohne Amine Harit in der Startelf tritt Marokko im zweiten Gruppenspiel bei der WM in Russland gegen Portugal an (14 Uhr im LIVETICKER) .

Nach dem 0:1 gegen den Iran droht den Nordafrikanern bereits das Aus in der Vorrunde.

Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo ist klarer Favorit.

Ronaldo führt Torschützenliste an

Mit drei Treffern führt dieser zusammen mit Denis Tscheryschew aus Russland die Torschützenliste der WM an.

Gegen Marokko kann er seine Führung ausbauen. Dass er rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Topform ist, bewies er mit einem Dreierpack beim 3:3 gegen Spanien.

Portugal hat sich komplett nach seinem Superstar ausgerichtet.

"Das Wichtigste ist, dass es Cristiano gut geht. Er ist voller Vertrauen in jedem Spiel und es ist ein Privileg, ihn im Team zu haben", sagte Abwehrspieler Pepe vor der Partie.

Aufstellungen zu Portugal - Marokko:

PORTUGAL: 1 Rui Patricio - 21 Cedric, 3 Pepe, 6 Jose Fonte, 5 Guerreiro - 14 William Carvalho, 8 Moutinho - 11 Bernardo Silva, 10 Joao Mario - 17 Guedes, 7 Ronaldo.

MAROKKO: 12 El Kajoui- 17 Dirar, 5 Benatia, 4 Da Costa, 2 Hakimi - 8 El Ahmadi - 7 Ziyech, 10 Belhanda, 14 Boussoufa, 16 N. Amrabat - 13 Boutaib.

SCHIEDSRICHTER: Mark Geiger (USA)

So können Sie Portugal - Marokko live verfolgen:

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de