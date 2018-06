Es ist das erste echte Kracher-Duell der Fußball-WM 2018 in Russland - ein Aufeinandertreffen diverser Superstars, Highlights auf dem Platz scheinen garantiert. Und doch wurde vor dem iberischen Duell zwischen Europameister Portugal und Titel-Mitfavorit Spanien (ab 20 Uhr im LIVETICKER) der sportliche Aspekt in den Hintergrund gedrängt.

Die Entlassung von Trainer Julen Lopetegui einen Tag vor Turnierbeginn schlug in Spanien ein wie eine Bombe. Dass der 51-Jährige einen Tag zuvor von Real Madrid als Nachfolger von Zinedine Zidane präsentiert wurde, angeblich ohne den Verband vorab zu informieren, war für die Bosse nicht zu tolerieren.

Wie reagiert Spanien auf das Trainerbeben?

Damit sind am Freitagabend alle Augen auf Interimscoach Fernando Hierro gerichtet. Hierros bisherige Erfahrung als Cheftrainer beschränkt sich auf ein Jahr bei Real Oviedo in Spaniens 2. Liga. 13 Jahre war Hierro Nationalspieler und gilt wegen diverser Titel als Klub-Legende bei Real.

Aus der Heimat hagelte es Schlagzeilen, Fans und Experten (2010-Weltmeister Xavi: "Keine leichte Situation") sind in großer Sorge. Im Team drohen alte Wunden im Zwist zwischen Spielern von Madrid und Barcelona wieder aufzubrechen (Service: Die WM-Gruppe B im Überblick).

Neuer Spanien-Coach Hierro witzelt über Real-Gerüchte

Hierro ficht die miese Stimmungslage um den Weltmeister von 2010 zumindest offiziell nicht an. "Alles, was passiert ist in den vergangenen Tagen, taugt nicht als Rechtfertigung für irgendwas", sagte der ehemals beinharte Verteidiger.

Portugal vs. Spanien schon Duell um Gruppensieg?

Das Duell mit dem Europameister um Real-Superstar Cristiano Ronaldo gilt angesichts der weitaus schwächer einzuschätzenden Gruppengegner Marokko und Iran bereits als vorweggenommenes Endspiel um den Gruppensieg.

Eine bittere Pleite könnte die diffizile Gemengelage im spanischen Lager hingegen weiter verschärfen und die bitteren Erinnerungen von vor vier Jahren wieder ans Tageslicht bringen. Damals war für den Titelverteidiger bereits nach der Vorrunde Schluss.

Voraussichtliche Aufstellungen:

PORTUGAL: 1 Rui Patricio/Vereinslos (30 Jahre/69 Länderspiele/0 Tore) - 21 Cedric/Southampton (26/29/1), 3 Pepe/Besiktas Istanbul (35/95/5), 6 Jose Fonte/Dalian Yifang (34/31/0), 5 Guerreiro/Borussia Dortmund (24/24/2) - 8 Joao Moutinho/Monaco (31/110/7), 14 William Carvalho/Vereinslos (26/43/2) - 11 Bernardo Silva/Manchester City (23/25/2), 10 Joao Mario/West Ham United (25/36/2) - 9 Andre Silva/AC Mailand (29/23/12), 7 Cristiano Ronaldo/Real Madrid (33/150/81) - Trainer: Santos

SPANIEN: 1 De Gea/Manchester United (27 Jahre/29 Länderspiele/0 Tore) - 4 Nacho/Real Madrid (28/17/0), 3 Pique/Barcelona (31/98/5), 15 Ramos/Real Madrid (32/152/13), 18 Jordi Alba/Barcelona (29/62/8) - 5 Busquets/Barcelona (29/103/2) - 32 Silva/Manchester City (32/121/35), 6 Iniesta/Barcelona (34/127/13) - 22 Isco/Real Madrid (26/28/10), 19 Costa/Atletico Madrid (29/20/7), 20 Asensio/Real Madrid (22/12/0) - Trainer: Hierro

SCHIEDSRICHTER: Gianluca Rocchi (Italien)

DIREKTER VERGLEICH: 36 Spiele, 6 Siege, 13 Unentschieden, 17 Niederlagen, 41:74 Tore

