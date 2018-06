Nach dem Totalausfall von Argentinien gegen Kroatien und der herben 0:3-Pleite begraben die internationalen Medien Lionel Messi und seine Mannschaft.

Die Kroaten feiern dagegen ausgelassen den Einzug ins Achtelfinale. SPORT1 zeigt internationale Pressestimmen

ARGENTINIEN

DIARIO POPULAR: "Das Erreichen der nächsten Runde ist praktisch eine Utopie. Das Schicksal scheint vorzusehen, dass Argentinien in der Vorrunde ausscheidet. Und dass Messi, einmal mehr, ohne WM-Titel bleibt."

CLARIN: "Die Argentinier wurden weggespült und das Schlimmste ist, dass niemand sie retten kann. Blamage einer Seleccion außer Kontrolle. Die Niederlage schmerzt. Und Messi? Wo war Leo? Es gibt kein Team. Bedauerlich."

LA NACION: "Ein Volleyschuss, der die Seele gefrieren ließ. Die Partie endete bereits zu diesem Zeitpunkt. Denn das Team war eingeschüchtert angesichts seiner eigenen Enthauptung. Messis schlimmster sportlicher Tag seines Lebens. Nicht das WM-Debüt von Dybala, nicht Messi, der beste Spieler der Welt - gar nichts ändert das Ergebnis dieser schwarzen Nacht. Die schwärzeste Nacht für Argentinien."

LA VOZ: "Nicht mehr als Schatten. Wir spielten grauenvoll und verloren noch schlimmer gegen Kroatien. Eine Mannschaft ohne Fußball, ohne Blut und ohne Anführer."

OLE: "Man spielte noch schlechter als gegen Island. Man blamierte sich historisch. Man war träge. Man kassierte eines der ungewöhnlichsten Tore der WM. Man sah den besten Spieler in seiner schlechtesten Partie. Ritter der Verzweiflung, die in der Seele so vieler Landsleute schmerzt. Argentinien zerfällt in Stücke. Historische Blamage."

LOS ANDES: "Argentinien braucht jetzt ein Wunder. Sampaoli trifft nicht die richtigen Entscheidungen und Messi war nur ein Schatten. Die einzige Hoffnung auf das Weiterkommen heißt Nigeria."

DIARIO UNO: "Der schlimmste Albtraum! Argentinien von Toren überwältigt und benötigt ein Wunder. Sampaoli ist der Vater der Niederlage."

CRONICA: "Schlimmste WM-Niederlage seit 1958. Ein Albtraum"

LA GACETA: "Eine Nationalmannschaft ohne Seele, ohne Messi und ohne Zukunft. Argentinien braucht ein Wunder, um weiterzukommen."

EL TRIBUNO: "Die dunkelste Stunde. Nach der blamablen Niederlage gegen Kroatien hat die Seleccion ihr Schicksal nicht mehr selbst in der Hand."

SPANIEN

EL MUNDO: "Kroatien lässt Messis Argentinien am Fuß des Grabes zurück"

MARCA: "Argentinien gedemütigt und mit einem abgetauchten Messi. Messi endet beschmutzt mit Mittelmäßigkeit. Argentinien hat verloren - und er ebenfalls."

AS: "Kein Messi, kein Argentinien. Kroatien qualifiziert sich fürs Achtelfinale und schubst Argentinien an den Rand des K.o."

EL PAIS: "Caballero spielt mehr Pässe als Messi. Die Argentinier finden keine Lösung, sich mit dem Barca-Spieler zu verbinden. Ein Spiel, in dem der verheerende Aussetzer des Torwarts den Weg zu Kroatiens Torsegen freigibt."

MUNDO DEPORTIVO: "Im Abgrund. Kroatien mit Rakitic und Modric zermalmt Argentinien. Ein Fehler von Caballero leitet die Demütigung einer Mannschaft ohne Seele und Einstellung ein."

KROATIEN

HRT: "Kroatien deklassiert Argentinien und steht in der nächsten Runde."

24.SATA.HR: "Adios, Leo Messi! Kroatien zerlegt Argentinien in kleinste Teile."

VECERNJI LIST: "Kroatisches Märchen: Messis Argentinien zerschmettert"

JUTARNJI LIST: "Rhapsodie der Feurigen"