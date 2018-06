Er muss ständig für Selfies mit Fans posieren, wirbelt auf Rechtsaußen und trägt das rote Trikot des FC Liverpool voller Stolz - und er sieht mit seinem Bart und den wilden Locken fast genauso aus wie Mo Salah. Der Iraker Hussein Ali ist wegen seiner Ähnlichkeit mit dem weltbekannten Dribbler aus Ägypten in Bagdad mittlerweile selber ein kleiner Star.

In den Tagen kurz vor Beginn der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) kann der "Mohamed Salah des Irak" sein Haus im Arbeiterviertel Hurriya nicht verlassen, ohne von Menschen für ein Foto angesprochen zu werden. "In meiner Nachbarschaft sagten Leute, die an mir vorbeigingen: 'Gute Besserung'", erzählt Ali, schließlich hatte sich der ägyptische Star im Finale der Champions League gegen Real Madrid an der Schulter verletzt. Trotzdem will der echte Salah in Russland unbedingt spielen.

Alle Infos zum Mega-Event in Russland: WM Aktuell regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1