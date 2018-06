Schiedsrichter Felix Brych (München) muss zumindest bis Montag auf seinen ersten Einsatz bei der Fußball-WM warten.

Der Weltverband FIFA gab am Freitag alle Unparteiischen-Ansetzungen für das Wochenende bekannt. Der 42 Jahre alte Jurist war nicht dabei. Das Spiel zwischen Titelverteidiger Deutschland und Mexiko am Sonntag in Moskau (ab 17 Uhr im LIVETICKER) leitet Alireza Faghani aus dem Iran.

Der Mann aus Teheran ist seit 2008 auf internationalem Parkett dabei. Bei der WM 2014 war er in sieben Partien als Vierter Offizieller im Einsatz. Beim Olympischen Turnier 2016 pfiff Faghani zweimal das deutsche Team. In der Gruppenphase leitete er das 2:2 gegen Dänemark und im Finale pfiff er die deutsche 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen.

Die Ansetzungen im Überblick:

Samstag:

Frankreich - Australien in Kasan: Andres Cunha (Uruguay)

Argentinien - Island in Moskau: Szymon Marciniak (Polen)

Peru - Dänemark in Saransk: Papa Bakary Gassama (Gambia)

Kroatien - Nigeria in Kaliningrad: Sandro Ricci (Brasilien)



Sonntag:

Costa Rica - Serbien in Samara: Malang Diedhiou (Senegal)

Deutschland - Mexiko in Moskau: Alireza Faghani (Iran)

Brasilien - Schweiz in Rostow am Don: Cesar Ramos (Mexiko)