Schwedens Trainer Janne Andersson (55) sieht sein Team trotz der Last-Minute-Pleite gegen Deutschland gut gerüstet für den Krimi um den Einzug ins Achtelfinale. "Mental sind wir sehr stark, wir glauben an uns", sagte Andersson vor dem Gruppenfinale gegen Mexiko am Mittwoch in Jekaterinburg (ab 16 Uhr im LIVETICKER).

Schweden werde auf Sieg spielen, um am Ende nicht rechnen zu müssen. "Wir müssen den Ton angeben", sagte Andersson. Und Kapitän Andreas Granqvist (33) versprach den Fans: "Wir wollen gewinnen und werden alles geben, was wir haben."

Die Beleidigungen und Todesdrohungen gegen Jimmy Durmaz, der gegen Deutschland den entscheidenden Freistoß in der Nachspielzeit verursacht hatte, habe das Team noch enger zusammenrücken lassen. "Ich glaube, wir kommen als Mannschaft daraus stärker hervor", sagte Granqvist.

In der Gruppe F können sowohl Mexiko und Schweden als auch Deutschland und Mexiko noch die K.o.-Runde erreichen. Verschiedene Konstellationen sind möglich, aber mit einem Sieg gegen Mexiko ist Schweden sicher im Achtelfinale. El Tri reicht hingegen bereits ein Unentschieden