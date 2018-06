Auch am Montag stehen bei der Fußball-WM in Russland drei Partien auf dem Programm.

Von besonderer Interesse aus deutscher Sicht ist die Partie der weiteren Gegner in der F zwischen Schweden und Südkorea (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

In der Gruppe G kommt es zu den Begegnungen Belgien gegen Panama (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) und Tunesien gegen England (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Hoffnungen der schwedischen Nationalmannschaft vor dem ersten WM-Spiel ruhen auf Emil Forsberg vom Bundesligisten RB Leipzig. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns, der den Takt vorgibt", sagte Nationaltrainer Janne Andersson am Sonntag in Nischni Nowgorod: "Wir können ihn effektiv einsetzen, auch wenn Südkorea ihn in Manndeckung nehmen sollte."

Die Südkoreaner erwarte er als gefährlichen Gegner, sagte Andersson: "Sie sind schnell und technisch stark. Aber es liegt auch an uns. Wir können entscheiden, wie viel Raum sie auf dem Platz haben werden."

Belgien ohne Kompany und Vermaelen

Mitfavorit Belgien geht mit breiter Brust in seine WM-Mission. "Wir haben die Qualität. Wir sind in toller Verfassung. Wir haben die Chance, weit zu kommen", sagte Torhüter Thibaut Courtois vor dem Auftaktspiel gegen Außenseiter Panama (SERVICE: WM-Spielplan).

Im Auftaktspiel müssen Belgien allerdings ohne Abwehrchef Vincent Kompany (Leistenbeschwerden) auskommen. Auch Thomas Vermaelen (Oberschenkel) fehlt.

England will Vergangenheit hinter sich lassen

Teammanager Gareth Southgate will mit der englischen Nationalmannschaft die Enttäuschungen der vergangenen Turniere hinter sich lassen. "Die Geschichte kann zeigen, wo wir uns verbessern können, aber die Spieler sollen diese Last nicht auf ihren Schultern tragen", sagte Southgate vor dem ersten WM-Spiel Englands gegen Tunesien: "Das aktuelle Team hat die Zukunft vor sich, die Chancen der vergangenen Generationen sind vorbei."

Bei der WM 2014 in Brasilien schied England in der Gruppenphase aus, vor zwei Jahren bei der EM in Frankreich verlor das Team im Achtelfinale überraschend gegen Island. Das Fußball-Mutterland wartet seit dem Sieg bei der WM 1966 auf einen Titel.

Voraussichtliche Aufstellungen:

SCHWEDEN: 1 Olsen/FC Kopenhagen (28 Jahre/18 Länderspiele/0 Tore) - 2 Lustig/Celtic Glasgow (31/66/6), 4 Granqvist/FK Krasnodar (33/72/6), 3 Lindelöf/Manchester United (23/21/1), 6 Augustinsson/Werder Bremen (24/15/0) - 17 Claesson/FK Krasnodar (26/22/3), 7 Larsson/Hull City (33/100/6), 8 Ekdal/Hamburger SV (28/34/0), 10 Forsberg/RB Leipzig (26/39/6) - 9 Berg/Al-Ain FC (31/57/18), 20 Toivonen/FC Toulouse (31/59/13). - Trainer: Andersson (55).

SÜDKOREA: 1 Kim Seung Gyu/Vissel Kobe (27/33/0) - 2 Lee/Jeonbuk Motors (31/28/0), 19 Kim Young Gwon/Guangzhou Evergrande (28/53/2), 20 Jang/FC Tokio (26/51/3), 6 Park/Ulsan Hyundai (31/36/0) - 16 Ki/Swansea City (29/102/10), 15 Jung/Vissel Kobe (28/29/1) - 11 Hwang/Red Bull Salzburg (22/14/2), 17 Lee/Jeonbuk Motors (25/35/6), 7 Son/Tottenham Hotspor (25/67/21) - 9 Kim Shin Wook/Jeonbuk Motors (30/50/10). - Trainer: Shin (47).

SCHIEDSRICHTER: Joel Aguilar (El Salvador)

DIREKTER VERGLEICH: 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage, 17:3 Tore.

BELGIEN: 1 Courtois/Chelsea (26 Jahre/58 Länderspiele/0 Tore) - 20 Boyata/Celtic Glasgow (27/7/0), 2 Alderweireld/Tottenham Hotspur (29/77/3), 5 Vertonghen/Tottenham Hotspur (31/102/8) - 15 Meunier/Paris St. Germain (26/25/5), 7 De Bruyne/Manchester City (26/62/14), 6 Witsel/Tianjin Quanjian (29/90/9), 11 Carrasco/Dalian Yifang (24/26/5) - 10 E. Hazard/Chelsea (27/86/22), 14 Mertens/Neapel (31/69/14) - 9 Lukaku/Manchester United (25/69/36). - Trainer: Martinez (44).

PANAMA: 1 Penedo/Dinamo Bukarest (36 Jahre/131 Länderspiele/0 Tore) - 2 Murillo/New York (22/22/2), 5 R. Torres/Seattle (32/108/10), 4 Escobar/New York (23/23/1), 17 Ovalle/Tegucigalpa (29/25/0) - 11 Cooper/Universidad de Chile (30/97/7), 6 Gomez/Bucaramanga (34/142/11), 20 Godoy/San Jose (28/88/1) - 9 G. Torres/Huachipato (29/72/14), 8 Barcenas/Tapachula (24/29/0) - 7 Perez/Municipal (37/117/43). - Trainer: Gomez (62).

SCHIEDSRICHTER: Janny Sikazwe (Sambia)

DIREKTER VERGLEICH: -

TUNESIEN: 22 Hassen/LB Chateauroux (23 Jahre, 3 Länderspiele, 0 Tore) - 21 Nagguez/Zamalek SC (25/16/5), 4 Meriah/CS Sfaxien (24/16/1), 2 Syam Ben Youssef/Kasimpasa Istanbul (29/42/1), 12 Ali Maaloul/Al Ahly (28/46/8) - 13 Sassi/Al-Nasr (26/40/3), 17 Shkiri/HSC Montpellier (23/4/0) - 9 Badri/Esperance Tunis (27/9/2), 7 Khaoui/ES Troyes (23/4/0), 23 Sliti/FCO Dijon (24/18/3) - 10 Khazri/Stade Rennes (27/36/12) - Trainer: Nabil Maaloul (56).

ENGLAND: 1 Pickford/FC Everton (24/3/0) - 12 Trippier/Tottenham Hotspur (27/7/0), 2 Walker/Manchester City (28/35/0), 5 Stones/Manchester City (24/26/0), 6 Maguire/Leicester City (25/5/0), 18 Young/Manchester United (32/34/7) - 8 Henderson/FC Liverpool (28/39/0) - 7 Lingard/Manchester United (25/12/1), 20 Alli/Tottenham Hotspur (22/25/2) - 10 Sterling/Manchester City (23/38/2) - Kane/Tottenham Hotspur (24/24/13). - Trainer: Southgate (47).

SCHIEDSRICHTER: Wilmar Roldan (Kolumbien).

DIREKTER VERGLEICH: 2 Spiele, 0 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 1:3 Tore.

So können Sie die Spiele LIVE verfolgen:

LIVETICKER: SPORT1.de

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek