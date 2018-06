Für einen internationalen Star des FC Bayern steht das WM-Aus bereits fest.

Und nach Robert Lewandowski könnte es am Donnerstag auch James Rodriguez erwischen. Verliert Kolumbien das Duell mit dem Senegal, sind die Südamerikaner raus (Die Konstellationen in Gruppe H).

Allerdings zeigten sich James und Co. beim 3:0 gegen Polen nach der Auftaktniederlage gegen Japan stark verbessert. Vor allem der Bayern-Mittelfeldspieler glänzte mit Traumpässen. Knüpft er an diese Leistung an, sollte auch gegen den Senegal ein Sieg drin.

Für Polen und Lewandowski geht es gegen Japan dagegen nur noch darum, sich achtbar von der WM zu verabschieden. "Lewy" ist in den ersten beiden Spielen kein Treffer gelungen und nach der Pleite gegen Kolumbien kritisierte er auch noch in Egoisten-Manier die Teamkollegen.

Japan setzt im entscheidenden Spiel mit dem Kölner Osako und dem Mainzer Muto auf bundesligaerfahrene Power, Kolumbien gegen Senegal auf die Erfolgself vom Polen-Sieg.

Die Aufstellungen:

Japan - Polen

JAPAN: 1 Kawashima - 19 Hiroki Sakai, 22 Yoshida, 5 Nagatomo, 21 G. Sakai - 22 Yoshida, 7 Shibasaki - 11 Usami, 16 Yamaguchi - 15 Osako, 9 Muto.

POLEN: 22 Fabianski - 18 Bereszynski, 15 Glik, 5 Bednarek, 3 Jedrzeyczyk - 10 Krychowiak, 6 Goralski - 11 Grosicki, 21 Kurzawa - 19 Zielinski - 9 Lewandowski.

Senegal - Kolumbien

SENEGAL: 16 Khadim N'Diaye - 21 Gassama, 6 Sane, 3 Koulibaly, 12 Sabaly - 5 Gueye, 8 Cheikhou Kouyate - 19 Niang, 20 Keita Balde - 18 Sarr 10 Mane.

KOLUMBIEN: 1 Ospina - 4 Arias, 13 Mina, 23 Davinson Sanchez, 17 Mojica - 6 Carlos Sanchez, 15 Mateus Uribe - 11 Cuadrado, 20 Quintero - 10 James - 9 Falcao.

So können Sie die Spiele live verfolgen:

Japan - Polen

TV: ARD One

Stream: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de

Senegal - Kolumbien

TV: ARD

Stream: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de