Mexiko will mit einer nur leicht veränderten Startelf den zweiten Sieg im zweiten Spiel bei der WM in Russland einfahren. Vor dem zweiten Gruppenspiel der Gruppe F gegen Südkorea (17 Uhr im LIVETICKER) hat Trainer Juan Carlos Osorio nur eine Änderung vorgenommen. In der Innenverteidigung rückt Edson Alvarez für Hugo Ayala in die Startelf.

Im Angriff setzen die Mexikaner neben Deutschland-Schreck Hirving Lozano auf den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Javier Hernandez.

Bei Südkorea ist der ehemalige HSV-Profi Heung-min Son in der ersten Elf.

Mexiko hatte sein Auftaktspiel überraschend mit 1:0 gegen Deutschland gewonnen. Die Asiaten starteten mit einer 0:1-Niederlage gegen Schweden ins Turnier.

Aufstellungen zu Südkorea - Mexiko:

SÜDKOREA: 23 Jo/Daegu FC (26 Jahre/8 Länderspiele/0 Tore) - 2 Lee Yong/Jeonbuk Motors (25/30/0), 19 Kim Young Gwon/Guangzhou Evergrande (28/55/2), 20 Jang/FC Tokio (26/53/3), 12 Kim Min Woo/Sangju Sangmu (28/22/1) - 17 Lee Jae Sung/Jeonbuk Motors (29/37/6), 16 Ki/Swansea City (29/104/10), 8 Ju/Asan Mugunghwa (27/11/1), 18 Moon/Incheon United (26/4/1) - 11 Hwang/Red Bull Salzburg (22/16/2), 7 Son/Tottenham Hotspur (25/69/21)

MEXIKO: 13 Ochoa/Standard Lüttich (32 Jahre/96 Länderspiele/0 Tore) - 3 Salcedo/Eintracht Frankfurt (24/23/0), 15 Moreno/Real Sociedad (30/94/3), 23 Gallardo/Pumas UNAM (23/25/0) - 7 Layun/FC Sevilla (29/66/6), 18 Guardado/Betis Sevilla (31/149/25), 16 Herrera/FC Porto (28/68/5), 21 Alvarez/Club America (20/15/1) - 11 Vela/Los Angeles Galaxy (29/28/10), 14 Hernandez/West Ham United (30/104/49), 22 Lozano/PSV Eindhoven (22/30/7)

